|
|
|
Банк Восток
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:29
а реквизиты бвр где увидеть?
ибан?
только номер карты вижу
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2955
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:33
v57 написав:
а реквизиты бвр где увидеть?
ибан?
только номер карты вижу
В меню на "обратной стороне" карты - "Детальні реквізити картки"
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 2286
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 399 раз.
- Подякували: 337 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:33
v57 Тапните по самой карте, она перевернётся и внизу будут реквизиты.
Кто-то на БВР сегодня СЭП делал? А то я одновременно кинул на Восток и БВР. На Восток деньги уже давно пришли, на БВР пусто. Раньше одновременно заходили.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 2297
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 339 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: П'ят 02 лип, 2021 09:39
но сначала изменить масштаб
+
-
v57
-
-
- Повідомлень: 2955
- З нами з: 14.03.10
- Подякував: 121 раз.
- Подякували: 187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:41
Всім + в карму за відповіді на моє питання. А ось мій досвід, може комусь теж знадобиться, хто захоче відкрити БВР. В реалі виявляється - у відділеннях Востоку карти БВР не видають - лише відділення Джастін, які вказані у додатку БВР. По термінам - від скачування додатку, фоткання документів і заповнення анкети і до отримання картки на руки - пройшло десь 1,5 - 2 години.
-
1finanсier
-
-
- Повідомлень: 317
- З нами з: 02.09.19
- Подякував: 107 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 11:55
А мне вот не повезло. Идут третьи сутки. Имел неудачу попасть на техсбой 30 числа. Как раз отсканировал и отправил доки около 14-00. С тех пор висит сообщение - половина пути пройдена мы рассмотрим ваши доки до 15:39 30.06.2021. Что теперь делать - не пойму. Ничего не активно
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 6506
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 104 раз.
- Подякували: 1740 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: П'ят 02 лип, 2021 12:57
Flamingo написав:
А мне вот не повезло. Идут третьи сутки. Имел неудачу попасть на техсбой 30 числа. Как раз отсканировал и отправил доки около 14-00. С тех пор висит сообщение - половина пути пройдена мы рассмотрим ваши доки до 15:39 30.06.2021. Что теперь делать - не пойму. Ничего не активно
Швидше перемагайте, бо я за Вами хтів чергу зайняти, а тепер засумнівався...
-
kreuz
-
-
- Повідомлень: 3075
- З нами з: 10.12.07
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 225 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 14:56
Доречі комусь персональні пропозиції банк наступав чи лише від Сільпо?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
-
t-step
-
-
- Повідомлень: 676
- З нами з: 23.04.14
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 33 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:08
t-step написав:
Доречі комусь персональні пропозиції банк наступав чи лише від Сільпо?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Я открыла карту 18.06.2021 и мне вообще никаких предложений не приходило. А куда они хоть приходят?
-
Oktawa
-
-
- Повідомлень: 300
- З нами з: 08.11.17
- Подякував: 392 раз.
- Подякували: 30 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:21
t-step написав:Доречі комусь персональні пропозиції банк наступав чи лише від Сільпо?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
В прошлом месяце у меня не было, но рассылали они 3 числа. Так что нужно, скорее всего, подождать.
-
unknownurl
-
-
- Повідомлень: 629
- З нами з: 01.10.19
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 186 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: klokol
, Stringer
і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|48868
|6272714
|
|
|95812
|11761335
|
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|19609
|2833667
|
|