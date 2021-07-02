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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:37
Oktawa написав: t-step написав:
Доречі комусь персональні пропозиції банк наступав чи лише від Сільпо?
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
Я открыла карту 18.06.2021 и мне вообще никаких предложений не приходило. А куда они хоть приходят?
Приходят в приложение, туда же, где предложения от "сильпо" (в неизвестный науке цветной фрукт приложении БВР, не Сильпо).
Предложения приходят в начале месяца, так что вы закономерно под раздачу ещё не попали. В июле ещё не было. Но тут ещё и другое - некоторым предложения не приходят вообще. Так что "следите за новостями".
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:39
Родили таки минимальный платёж, но сумму к погашению в льготном периоде при этом пишут ноль. Но это, конечно, исправят. Хотя жаль. Именно сейчас было бы в тему "пролонгировать" льготный период на месяц.
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