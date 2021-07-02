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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 36373839

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
40%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
23
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:37

  Oktawa написав:
  t-step написав:Доречі комусь персональні пропозиції банк наступав чи лише від Сільпо?

Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk

Я открыла карту 18.06.2021 и мне вообще никаких предложений не приходило. А куда они хоть приходят?

Приходят в приложение, туда же, где предложения от "сильпо" (в неизвестный науке цветной фрукт приложении БВР, не Сильпо).
Предложения приходят в начале месяца, так что вы закономерно под раздачу ещё не попали. В июле ещё не было. Но тут ещё и другое - некоторым предложения не приходят вообще. Так что "следите за новостями".
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Повідомлення Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:39

Родили таки минимальный платёж, но сумму к погашению в льготном периоде при этом пишут ноль. Но это, конечно, исправят. Хотя жаль. Именно сейчас было бы в тему "пролонгировать" льготный период на месяц.
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Повідомлень: 2288
З нами з: 23.03.11
Подякував: 399 раз.
Подякували: 338 раз.
 
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  #<1 ... 36373839
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