Додано: Пон 05 лип, 2021 00:16

Flamingo написав: kreuz написав: Flamingo написав: А мне вот не повезло. Идут третьи сутки. Имел неудачу попасть на техсбой 30 числа. Как раз отсканировал и отправил доки около 14-00. С тех пор висит сообщение - половина пути пройдена мы рассмотрим ваши доки до 15:39 30.06.2021. Что теперь делать - не пойму. Ничего не активно А мне вот не повезло. Идут третьи сутки. Имел неудачу попасть на техсбой 30 числа. Как раз отсканировал и отправил доки около 14-00. С тех пор висит сообщение - половина пути пройдена мы рассмотрим ваши доки до 15:39 30.06.2021. Что теперь делать - не пойму. Ничего не активно

Швидше перемагайте, бо я за Вами хтів чергу зайняти, а тепер засумнівався... Швидше перемагайте, бо я за Вами хтів чергу зайняти, а тепер засумнівався...

Так как ничего не происходило написал в поддержку в телегу со скринами их аппки где они все еще обещают рассмотреть доки до 15:39 30.06.2021. Взяли данные - создали заявку - срок рассмотрения - 2 рабочих дня. Жду вторника (среды?) Так как ничего не происходило написал в поддержку в телегу со скринами их аппки где они все еще обещают рассмотреть доки до 15:39 30.06.2021. Взяли данные - создали заявку - срок рассмотрения - 2 рабочих дня. Жду вторника (среды?)

Да, у брв всё пока организовано по-дурному... И я так попал, оформлял 1-го числа, весь день у них сбои, но к концу дня таки сфотал документы в приложении, даже прошёл три шага, документы типа проверили, ждите до 19-36 и все зависло. 02.07 утром звоню на горячку-подождите, мы проверим. И всё, тишина. Звоню второй- у нас возможно тех. сбои, позвоните после обеда. Я-ну ок, а хоть какую карту выдают? Гл- она у нас одна. Я- какая, мастеркард или виза? Гл- карта одна. Я, мысленно матюкнувшись и сочитав до пяти- ваша одна карта (по слогам) какой платёжной системы? Гл-долгая пауза....сейчас уточню. Ну, думаю, вот это банк!!! И только при третьем звонке после обеда вменяемый оператор сказала-заявка создана, займёт 2 рабочих дня, но ещё напишите в вайбере или телеге со скрином аппки, так будет быстрее. Ох.. ть, дайте две((( Сразу нельзя было так сориентировать? Хотя, что взять с "карта одна"В этот же день, к 8 вечера в аппке сообщение-забирайте карту в точках выдачи (а это только justin), только проверьте работает ли точка. Победа? А вот и хрен. Точки, которые в аппке на карте, работают, но выдать в двух из них, в которые я зашёл, не могут! Мож, это потому, что я в выходые заходил, мож всегда, там ответить затруднились(( Во второй точке я, зеленея, но вежливо, попросил девушку связаться с ближайшими джастинами и уточнить, где я могу сегодня получить карту этого бл.. банка. Такая нашлась, но я туда уже не добрался. Вот и думаю теперь, а нужно ли получать эту карту, мож сама судьба предостерегает?В общем, ежели проблемы с оформлением в аппке, звоните на горячку и с номером заявки (а можно и сразу) пишите в поддержку в вайбер или телегу со скрином аппки, там более вменяемые и быстрые. А получить карту - как писали тут ранее на ветке, фактически можно не во всех justin, которые на карте в аппке. И не в любой день. Лучше предварительно позвонить туда (или зайти в ближайшее) и уточнить, чтобы кеды зря не стирать