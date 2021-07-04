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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:37
Oktawa написав: t-step написав:
Доречі комусь персональні пропозиції банк наступав чи лише від Сільпо?
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Я открыла карту 18.06.2021 и мне вообще никаких предложений не приходило. А куда они хоть приходят?
Приходят в приложение, туда же, где предложения от "сильпо" (в неизвестный науке цветной фрукт приложении БВР, не Сильпо).
Предложения приходят в начале месяца, так что вы закономерно под раздачу ещё не попали. В июле ещё не было. Но тут ещё и другое - некоторым предложения не приходят вообще. Так что "следите за новостями".
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 15:39
Родили таки минимальный платёж, но сумму к погашению в льготном периоде при этом пишут ноль. Но это, конечно, исправят. Хотя жаль. Именно сейчас было бы в тему "пролонгировать" льготный период на месяц.
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Додано: П'ят 02 лип, 2021 18:41
kreuz написав: Flamingo написав:
А мне вот не повезло. Идут третьи сутки. Имел неудачу попасть на техсбой 30 числа. Как раз отсканировал и отправил доки около 14-00. С тех пор висит сообщение - половина пути пройдена мы рассмотрим ваши доки до 15:39 30.06.2021. Что теперь делать - не пойму. Ничего не активно
Швидше перемагайте, бо я за Вами хтів чергу зайняти, а тепер засумнівався...
Так как ничего не происходило написал в поддержку в телегу со скринами их аппки где они все еще обещают рассмотреть доки до 15:39 30.06.2021. Взяли данные - создали заявку - срок рассмотрения - 2 рабочих дня. Жду вторника (среды?)
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Додано: Нед 04 лип, 2021 10:22
Друзі, підкажіть, чи жарять тут за овердрафт?
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1finanсier
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Додано: Нед 04 лип, 2021 10:52
1finanсier написав:Друзі, підкажіть, чи жарять тут за овердрафт?
БВР или какая-то другая карта?
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unknownurl
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Додано: Нед 04 лип, 2021 21:22
Є в когось персональні пропозиції від Бвр цього місяця?
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t-step
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Додано: Нед 04 лип, 2021 22:00
t-step
По двум аккам нет ещё. Вроде говорили,что включают 3-го числа,а это суббота,то може вкл.завтра.
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novichok
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Додано: Пон 05 лип, 2021 00:16
Flamingo написав: kreuz написав: Flamingo написав:
А мне вот не повезло. Идут третьи сутки. Имел неудачу попасть на техсбой 30 числа. Как раз отсканировал и отправил доки около 14-00. С тех пор висит сообщение - половина пути пройдена мы рассмотрим ваши доки до 15:39 30.06.2021. Что теперь делать - не пойму. Ничего не активно
Швидше перемагайте, бо я за Вами хтів чергу зайняти, а тепер засумнівався...
Так как ничего не происходило написал в поддержку в телегу со скринами их аппки где они все еще обещают рассмотреть доки до 15:39 30.06.2021. Взяли данные - создали заявку - срок рассмотрения - 2 рабочих дня. Жду вторника (среды?)
Да, у брв всё пока организовано по-дурному... И я так попал, оформлял 1-го числа, весь день у них сбои, но к концу дня таки сфотал документы в приложении, даже прошёл три шага, документы типа проверили, ждите до 19-36 и все зависло. 02.07 утром звоню на горячку-подождите, мы проверим. И всё, тишина. Звоню второй- у нас возможно тех. сбои, позвоните после обеда. Я-ну ок, а хоть какую карту выдают? Гл- она у нас одна. Я- какая, мастеркард или виза? Гл- карта одна. Я, мысленно матюкнувшись и сочитав до пяти- ваша одна карта (по слогам) какой платёжной системы? Гл-долгая пауза....сейчас уточню. Ну, думаю, вот это банк!!! И только при третьем звонке после обеда вменяемый оператор сказала-заявка создана, займёт 2 рабочих дня, но ещё напишите в вайбере или телеге со скрином аппки, так будет быстрее. Ох.. ть, дайте две((( Сразу нельзя было так сориентировать? Хотя, что взять с "карта одна"
В этот же день, к 8 вечера в аппке сообщение-забирайте карту в точках выдачи (а это только justin), только проверьте работает ли точка. Победа? А вот и хрен. Точки, которые в аппке на карте, работают, но выдать в двух из них, в которые я зашёл, не могут! Мож, это потому, что я в выходые заходил, мож всегда, там ответить затруднились(( Во второй точке я, зеленея, но вежливо, попросил девушку связаться с ближайшими джастинами и уточнить, где я могу сегодня получить карту этого бл.. банка. Такая нашлась, но я туда уже не добрался. Вот и думаю теперь, а нужно ли получать эту карту, мож сама судьба предостерегает?
В общем, ежели проблемы с оформлением в аппке, звоните на горячку и с номером заявки (а можно и сразу) пишите в поддержку в вайбер или телегу со скрином аппки, там более вменяемые и быстрые. А получить карту - как писали тут ранее на ветке, фактически можно не во всех justin, которые на карте в аппке. И не в любой день. Лучше предварительно позвонить туда (или зайти в ближайшее) и уточнить, чтобы кеды зря не стирать
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Oberon
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Додано: Пон 05 лип, 2021 00:24
unknownurl написав:
1finanсier написав:Друзі, підкажіть, чи жарять тут за овердрафт?
БВР или какая-то другая карта?
Так,вибачаюсь, забув вказати. БВР карта
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Додано: Пон 05 лип, 2021 17:02
1finanсier написав: unknownurl написав:
1finanсier написав:Друзі, підкажіть, чи жарять тут за овердрафт?
БВР или какая-то другая карта?
Так,вибачаюсь, забув вказати. БВР карта
Нет, по картам БВР овердрафт бесплатен.
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unknownurl
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Пон 05 лип, 2021 17:16
klug
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