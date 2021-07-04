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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:15

Закрыл наконец-то карту Востока. ВР Премиум. Думал открыть БВР, но теперь как-то не уверен :D
У Востока нельзя закрыть карту удалённо. Причём открывал я её именно удалённо (отправил через сайт доки, курьер привёз). Так вот закрыть можно только в отделении. А на многомиллионный Киев у Востока аж...3 отделения. Из которых одно не работает (на Подоле), но на сайте висит без каких-либо пометок об этом.
Имеем квест: в рабочий день в рабочее время едем в отделение которое ближе. На месте узнаем что оно не работает (ещё или уже не ясно). Едем в другое (на Печерске), стоим в очереди. Оформляем закрытие и слышим фразу, что за неснижаемым остатком в 100грн.зайдите через 2 недели :shock:
Убедил перечислить мне на другую карту через две недели.
А, ну и разумеется заставили заполнить анкету, сняли копии со всех документов, заставили их всех подписать. Зачем? У вас всё это есть. Я закрываю счёт, а не открываю.
А план был-закрыть Восток и открыть БВР. Теперь чего-то не хочется. Я за потерянные пол-дня зарабатываю больше чем того кешбека будет за год.
DONALD
 
Повідомлень: 333
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  #<1 ... 37383940
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