Закрыл наконец-то карту Востока. ВР Премиум. Думал открыть БВР, но теперь как-то не уверен У Востока нельзя закрыть карту удалённо. Причём открывал я её именно удалённо (отправил через сайт доки, курьер привёз). Так вот закрыть можно только в отделении. А на многомиллионный Киев у Востока аж...3 отделения. Из которых одно не работает (на Подоле), но на сайте висит без каких-либо пометок об этом. Имеем квест: в рабочий день в рабочее время едем в отделение которое ближе. На месте узнаем что оно не работает (ещё или уже не ясно). Едем в другое (на Печерске), стоим в очереди. Оформляем закрытие и слышим фразу, что за неснижаемым остатком в 100грн.зайдите через 2 недели Убедил перечислить мне на другую карту через две недели. А, ну и разумеется заставили заполнить анкету, сняли копии со всех документов, заставили их всех подписать. Зачем? У вас всё это есть. Я закрываю счёт, а не открываю. А план был-закрыть Восток и открыть БВР. Теперь чего-то не хочется. Я за потерянные пол-дня зарабатываю больше чем того кешбека будет за год.
unknownurl написав:Оплата на касі додатком (скан QR-коду) проходить, якщо є достатньо власних коштів, але коли оплачую кредитними - 'помилка' на касі, доводиться діставати пластик.
Небось ещё один побочный эффект от технического апгрейда от 1 июля.[/quote]После 1 июля уже оплачивал кредитными в Сильпо по QR-коду, всё прошло гладко. Так что проблема, если и есть, то не всеобщая. Возможно, как-то связано с тем, что карта новая, или недавно добавлена в masterpass.
Да стремный банк. После всех мытарств с 30.06 - сегодня - неделю спустя после начала попыток открыться - получил карту. Активировал. Решил пополнить со скунса на 200 грн. Со скунса ушло сюда не дошло. ГЛ операции не видит. Но карта скунса сохранилась и уже повторно с сохраненной карты успешно пополнилась карта БВР на 1 грн. (больше побоялся). ГЛ рекомендует обращаться к скунсу потому как в Востоке не видят чтобы вообще была попытка оплаты. Послал им скрины форварда. Жду. Очучения - шаражкина контора
unknownurl написав:Оплата на касі додатком (скан QR-коду) проходить, якщо є достатньо власних коштів, але коли оплачую кредитними - 'помилка' на касі, доводиться діставати пластик.
Небось ещё один побочный эффект от технического апгрейда от 1 июля.
После 1 июля уже оплачивал кредитными в Сильпо по QR-коду, всё прошло гладко. Так что проблема, если и есть, то не всеобщая. Возможно, как-то связано с тем, что карта новая, или недавно добавлена в masterpass.[/quote] У меня после техн. работ вообще не работала оплата приложением: документ Energo не знайдено. И так два дня подряд. После обращения в поддержку, заработало.