Додано: Пон 05 лип, 2021 17:15

Закрыл наконец-то карту Востока. ВР Премиум. Думал открыть БВР, но теперь как-то не уверенУ Востока нельзя закрыть карту удалённо. Причём открывал я её именно удалённо (отправил через сайт доки, курьер привёз). Так вот закрыть можно только в отделении. А на многомиллионный Киев у Востока аж...3 отделения. Из которых одно не работает (на Подоле), но на сайте висит без каких-либо пометок об этом.Имеем квест: в рабочий день в рабочее время едем в отделение которое ближе. На месте узнаем что оно не работает (ещё или уже не ясно). Едем в другое (на Печерске), стоим в очереди. Оформляем закрытие и слышим фразу, что за неснижаемым остатком в 100грн.зайдите через 2 неделиУбедил перечислить мне на другую карту через две недели.А, ну и разумеется заставили заполнить анкету, сняли копии со всех документов, заставили их всех подписать. Зачем? У вас всё это есть. Я закрываю счёт, а не открываю.А план был-закрыть Восток и открыть БВР. Теперь чего-то не хочется. Я за потерянные пол-дня зарабатываю больше чем того кешбека будет за год.