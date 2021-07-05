RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 37383940

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 17:15

Закрыл наконец-то карту Востока. ВР Премиум. Думал открыть БВР, но теперь как-то не уверен :D
У Востока нельзя закрыть карту удалённо. Причём открывал я её именно удалённо (отправил через сайт доки, курьер привёз). Так вот закрыть можно только в отделении. А на многомиллионный Киев у Востока аж...3 отделения. Из которых одно не работает (на Подоле), но на сайте висит без каких-либо пометок об этом.
Имеем квест: в рабочий день в рабочее время едем в отделение которое ближе. На месте узнаем что оно не работает (ещё или уже не ясно). Едем в другое (на Печерске), стоим в очереди. Оформляем закрытие и слышим фразу, что за неснижаемым остатком в 100грн.зайдите через 2 недели :shock:
Убедил перечислить мне на другую карту через две недели.
А, ну и разумеется заставили заполнить анкету, сняли копии со всех документов, заставили их всех подписать. Зачем? У вас всё это есть. Я закрываю счёт, а не открываю.
А план был-закрыть Восток и открыть БВР. Теперь чего-то не хочется. Я за потерянные пол-дня зарабатываю больше чем того кешбека будет за год.
DONALD
 
Повідомлень: 335
З нами з: 23.06.16
Подякував: 34 раз.
Подякували: 53 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:00

Отличные у вас заработки!
guntherhouse777
 
Повідомлень: 4722
З нами з: 30.01.13
Подякував: 2 раз.
Подякували: 326 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 19:30

Re: Банк Восток

БВР можно закрыть через чат
unknownurl
 
Повідомлень: 636
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 21:28

Re: Банк Восток

Додав карту БВР у МастерПасс (через додаток Сільпо).

Оплата на касі додатком (скан QR-коду) проходить, якщо є достатньо власних коштів, але коли оплачую кредитними - 'помилка' на касі, доводиться діставати пластик.

Хтось з таким стикався? У БВР-додатку налаштувань лімітів на операції немає, лише зняття готівки вкл/викл.
undeadserf
 
Повідомлень: 34
З нами з: 08.09.15
Подякував: 3 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 05 лип, 2021 22:08

Re: Банк Восток

undeadserf написав:Додав карту БВР у МастерПасс (через додаток Сільпо).

Оплата на касі додатком (скан QR-коду) проходить, якщо є достатньо власних коштів, але коли оплачую кредитними - 'помилка' на касі, доводиться діставати пластик.

Хтось з таким стикався? У БВР-додатку налаштувань лімітів на операції немає, лише зняття готівки вкл/викл.
Небось ещё один побочный эффект от технического апгрейда от 1 июля.
Рекомендую обратиться в поддержку, они составят заявку
unknownurl
 
Повідомлень: 636
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 08:58

  unknownurl написав:Оплата на касі додатком (скан QR-коду) проходить, якщо є достатньо власних коштів, але коли оплачую кредитними - 'помилка' на касі, доводиться діставати пластик.
Небось ещё один побочный эффект от технического апгрейда от 1 июля.
После 1 июля уже оплачивал кредитными в Сильпо по QR-коду, всё прошло гладко. Так что проблема, если и есть, то не всеобщая. Возможно, как-то связано с тем, что карта новая, или недавно добавлена в masterpass.
Востаннє редагувалось M-Audio в Вів 06 лип, 2021 16:27, всього редагувалось 1 раз.
M-Audio
 
Повідомлень: 2292
З нами з: 23.03.11
Подякував: 402 раз.
Подякували: 338 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 12:37

Да стремный банк. После всех мытарств с 30.06 - сегодня - неделю спустя после начала попыток открыться - получил карту. Активировал. Решил пополнить со скунса на 200 грн. Со скунса ушло сюда не дошло. ГЛ операции не видит. Но карта скунса сохранилась и уже повторно с сохраненной карты успешно пополнилась карта БВР на 1 грн. (больше побоялся). ГЛ рекомендует обращаться к скунсу потому как в Востоке не видят чтобы вообще была попытка оплаты. Послал им скрины форварда. Жду. Очучения - шаражкина контора :(
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6543
З нами з: 20.03.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 1762 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 13:04

  M-Audio написав:
  unknownurl написав:Оплата на касі додатком (скан QR-коду) проходить, якщо є достатньо власних коштів, але коли оплачую кредитними - 'помилка' на касі, доводиться діставати пластик.
Небось ещё один побочный эффект от технического апгрейда от 1 июля.
После 1 июля уже оплачивал кредитными в Сильпо по QR-коду, всё прошло гладко. Так что проблема, если и есть, то не всеобщая. Возможно, как-то связано с тем, что карта новая, или недавно добавлена в masterpass.[/quote]
У меня после техн. работ вообще не работала оплата приложением: документ Energo не знайдено. И так два дня подряд. После обращения в поддержку, заработало.
unknownurl
 
Повідомлень: 636
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 14:20

  Flamingo написав:Решил пополнить со скунса на 200 грн. Со скунса ушло сюда не дошло. ГЛ операции не видит. Но карта скунса сохранилась и уже повторно с сохраненной карты успешно пополнилась карта БВР на 1 грн. (больше побоялся). ГЛ рекомендует обращаться к скунсу потому как в Востоке не видят чтобы вообще была попытка оплаты

Бобёр как-то очень вяло тянет со скунса.
Иногда - после ввода 3дс ничего не происходит. Но с донора - не списывает, просто отсутствие всяких движений.
Глюкалово
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5632
З нами з: 27.12.17
Подякував: 114 раз.
Подякували: 602 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 16:18

  mustbe написав:.
Глюкалово

В итоге только что пришло сообщение от бобра о зачислении 200 грн. (сама операция была в 12:58 хотя ее "следов" ГЛ не видела). Просто афуенный р2р сервис ;)
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6543
З нами з: 20.03.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 1762 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 37383940
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot], ingtrans, liliya_logical, Oberon, ramaz, vitaliy_berdinskikh, White Horse і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4894, 4895, 4896
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48956 6305363
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 14:55
malinin007
ОТП БАНК 1 ... 686, 687, 688
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6876 1556322
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 14:28
Кочевник
Правекс-Банк 1 ... 233, 234, 235
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 10:43
2340 743702
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лип, 2021 13:12
Успіх

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22642)
06.07.2021 17:46
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.