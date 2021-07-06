Может дело таки именно в скунсе, например, вчера тестовое пополнение тянучкой р2р бобра с мони у меня прилетело сразу (по выписке, правда, не смотрел, но в магазе бобром рассчитался).
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 06 лип, 2021 21:23
Может дело таки именно в скунсе, например, вчера тестовое пополнение тянучкой р2р бобра с мони у меня прилетело сразу (по выписке, правда, не смотрел, но в магазе бобром рассчитался).
Додано: Вів 06 лип, 2021 21:34
Я не берусь судить на чьей стороне баг, но меня сильно смущает тот факт, что ГЛ бобра не видела никаких следов перевода инициированного приложением бобра. Я мог бы понять что не видно если бы я толкал скунсом. Но я тянул бобром - как технически может скунс так "замаскировать" потянутый у него перевод, что его даже владелец р2р сервиса не видит и не видел больше 4 часов? Вот это я не понимаю...
И да через 10 минут тестовый платеж на 1 грн. залетел кстати тоже уже легко по абсолютно тому же пути
Зараз переглядають цей форум: killer bees, Кочевник і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|