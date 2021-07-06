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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 38394041

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 21:23

  Flamingo написав:
  mustbe написав:.
Глюкалово

В итоге только что пришло сообщение от бобра о зачислении 200 грн. (сама операция была в 12:58 хотя ее "следов" ГЛ не видела). Просто афуенный р2р сервис ;)


Может дело таки именно в скунсе, например, вчера тестовое пополнение тянучкой р2р бобра с мони у меня прилетело сразу (по выписке, правда, не смотрел, но в магазе бобром рассчитался).
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 21:34

  Oberon написав:
  Flamingo написав:
  mustbe написав:.
Глюкалово

В итоге только что пришло сообщение от бобра о зачислении 200 грн. (сама операция была в 12:58 хотя ее "следов" ГЛ не видела). Просто афуенный р2р сервис ;)


Может дело таки именно в скунсе, например, вчера тестовое пополнение тянучкой р2р бобра с мони у меня прилетело сразу (по выписке, правда, не смотрел, но в магазе бобром рассчитался).

Я не берусь судить на чьей стороне баг, но меня сильно смущает тот факт, что ГЛ бобра не видела никаких следов перевода инициированного приложением бобра. Я мог бы понять что не видно если бы я толкал скунсом. Но я тянул бобром - как технически может скунс так "замаскировать" потянутый у него перевод, что его даже владелец р2р сервиса не видит и не видел больше 4 часов? Вот это я не понимаю...
И да через 10 минут тестовый платеж на 1 грн. залетел кстати тоже уже легко по абсолютно тому же пути
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 21:48

Персональных предложений БВР в июле никому не дал?
novichok
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