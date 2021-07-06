Может дело таки именно в скунсе, например, вчера тестовое пополнение тянучкой р2р бобра с мони у меня прилетело сразу (по выписке, правда, не смотрел, но в магазе бобром рассчитался).
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Додано: Вів 06 лип, 2021 21:23
Может дело таки именно в скунсе, например, вчера тестовое пополнение тянучкой р2р бобра с мони у меня прилетело сразу (по выписке, правда, не смотрел, но в магазе бобром рассчитался).
Додано: Вів 06 лип, 2021 21:34
Я не берусь судить на чьей стороне баг, но меня сильно смущает тот факт, что ГЛ бобра не видела никаких следов перевода инициированного приложением бобра. Я мог бы понять что не видно если бы я толкал скунсом. Но я тянул бобром - как технически может скунс так "замаскировать" потянутый у него перевод, что его даже владелец р2р сервиса не видит и не видел больше 4 часов? Вот это я не понимаю...
И да через 10 минут тестовый платеж на 1 грн. залетел кстати тоже уже легко по абсолютно тому же пути
Додано: Вів 06 лип, 2021 22:52
Я бы верил ГЛ в последнюю очередь, с ними очень тяжело работать.
У меня был опыт года три назад по припейду сильпо-восток, когда после пополнения на кассе сильпо (POS-deposit) мне приходит смс от банка о неуспешности "пополнения", но ГЛ в упор не видит данного факта, выспрашивает данные чека и тянет время.
Не помню точно, сколько раз я звонил им по своему очень сложному вопросу, но 50 грн "без смс и регистраций", а также извинений, зачислили где-то через неделю.
Последний звонок к ним я не выбирал выражений и вспоминал ГЛ НБУ. Ну, такое.
Додано: Сер 07 лип, 2021 01:46
Підтримаю. У схожій ситуації "найкраща" підтримка моно взагалі відмовилася навіть пробувати щось шукати і принципово заперечувала таку можливість. На прохання розблокувати суму, щоб я місяць не чекав, сказали звертатися у банк эмітент, бо моня у іншому банку нічого не міг заблокувати, а отже питання не до них. Усі спроби лікнепу вперто відкидалися. А тут хоч би спробували щось пошукати, хоч на скільки вміли. Тому результат спілкування оцінив би на 0+, а не 0-.
Додано: Сер 07 лип, 2021 13:15
[quote="5255654:t-step"]Є в когось персональні пропозиції від Бвр цього місяця?
Персональних пропозицій так і не має, цікавий мобільний банк, один місяць працює з клієнтами, а наступний місяць клієнти працюють з БВР.
Додано: Сер 07 лип, 2021 16:26
Относительно лояльные условия кредитования. можно получить кредит с хорошими условиями, если нет проблем с кредитной историей
Додано: Сер 07 лип, 2021 17:59
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