Додано: Вів 06 лип, 2021 21:34

Oberon написав: Flamingo написав: mustbe написав: .

Глюкалово Глюкалово

В итоге только что пришло сообщение от бобра о зачислении 200 грн. (сама операция была в 12:58 хотя ее "следов" ГЛ не видела). Просто афуенный р2р сервис В итоге только что пришло сообщение от бобра о зачислении 200 грн. (сама операция была в 12:58 хотя ее "следов" ГЛ не видела). Просто афуенный р2р сервис



Может дело таки именно в скунсе, например, вчера тестовое пополнение тянучкой р2р бобра с мони у меня прилетело сразу (по выписке, правда, не смотрел, но в магазе бобром рассчитался). Может дело таки именно в скунсе, например, вчера тестовое пополнение тянучкой р2р бобра с мони у меня прилетело сразу (по выписке, правда, не смотрел, но в магазе бобром рассчитался).

Я не берусь судить на чьей стороне баг, но меня сильно смущает тот факт, что ГЛ бобра не видела никаких следов перевода инициированного приложением бобра. Я мог бы понять что не видно если бы я толкал скунсом. Но я тянул бобром - как технически может скунс так "замаскировать" потянутый у него перевод, что его даже владелец р2р сервиса не видит и не видел больше 4 часов? Вот это я не понимаю...И да через 10 минут тестовый платеж на 1 грн. залетел кстати тоже уже легко по абсолютно тому же пути