RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Банк Восток

Банк Восток
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 21:23

  Flamingo написав:
  mustbe написав:.
Глюкалово

В итоге только что пришло сообщение от бобра о зачислении 200 грн. (сама операция была в 12:58 хотя ее "следов" ГЛ не видела). Просто афуенный р2р сервис ;)


Может дело таки именно в скунсе, например, вчера тестовое пополнение тянучкой р2р бобра с мони у меня прилетело сразу (по выписке, правда, не смотрел, но в магазе бобром рассчитался).
Oberon
 
Повідомлень: 73
З нами з: 15.09.20
Подякував: 40 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 21:34

  Oberon написав:
  Flamingo написав:
  mustbe написав:.
Глюкалово

В итоге только что пришло сообщение от бобра о зачислении 200 грн. (сама операция была в 12:58 хотя ее "следов" ГЛ не видела). Просто афуенный р2р сервис ;)


Может дело таки именно в скунсе, например, вчера тестовое пополнение тянучкой р2р бобра с мони у меня прилетело сразу (по выписке, правда, не смотрел, но в магазе бобром рассчитался).

Я не берусь судить на чьей стороне баг, но меня сильно смущает тот факт, что ГЛ бобра не видела никаких следов перевода инициированного приложением бобра. Я мог бы понять что не видно если бы я толкал скунсом. Но я тянул бобром - как технически может скунс так "замаскировать" потянутый у него перевод, что его даже владелец р2р сервиса не видит и не видел больше 4 часов? Вот это я не понимаю...
И да через 10 минут тестовый платеж на 1 грн. залетел кстати тоже уже легко по абсолютно тому же пути
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6551
З нами з: 20.03.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 1765 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 21:48

Персональных предложений БВР в июле никому не дал?
novichok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2337
З нами з: 31.03.13
Подякував: 5 раз.
Подякували: 191 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 06 лип, 2021 22:52

  Flamingo написав:Я не берусь судить на чьей стороне баг, но меня сильно смущает тот факт, что ГЛ бобра не видела никаких следов перевода
Я бы верил ГЛ в последнюю очередь, с ними очень тяжело работать.
У меня был опыт года три назад по припейду сильпо-восток, когда после пополнения на кассе сильпо (POS-deposit) мне приходит смс от банка о неуспешности "пополнения", но ГЛ в упор не видит данного факта, выспрашивает данные чека и тянет время.
Не помню точно, сколько раз я звонил им по своему очень сложному вопросу, но 50 грн "без смс и регистраций", а также извинений, зачислили где-то через неделю.
Последний звонок к ним я не выбирал выражений и вспоминал ГЛ НБУ. Ну, такое.
killer bees
 
Повідомлень: 21
З нами з: 08.08.16
Подякував: 179 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 01:46

  killer bees написав:Я бы верил ГЛ в последнюю очередь, с ними очень тяжело работать.

Підтримаю. У схожій ситуації "найкраща" підтримка моно взагалі відмовилася навіть пробувати щось шукати і принципово заперечувала таку можливість. На прохання розблокувати суму, щоб я місяць не чекав, сказали звертатися у банк эмітент, бо моня у іншому банку нічого не міг заблокувати, а отже питання не до них. Усі спроби лікнепу вперто відкидалися. А тут хоч би спробували щось пошукати, хоч на скільки вміли. Тому результат спілкування оцінив би на 0+, а не 0-.
klug
 
Повідомлень: 5867
З нами з: 18.08.14
Подякував: 257 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 13:15

[quote="5255654:t-step"]Є в когось персональні пропозиції від Бвр цього місяця?

Персональних пропозицій так і не має, цікавий мобільний банк, один місяць працює з клієнтами, а наступний місяць клієнти працюють з БВР.
joik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 462
З нами з: 24.07.17
Подякував: 38 раз.
Подякували: 43 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 16:26

Относительно лояльные условия кредитования. можно получить кредит с хорошими условиями, если нет проблем с кредитной историей
Иллюзия
Аватар користувача
 
Повідомлень: 115
З нами з: 08.02.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 17:59

  Иллюзия написав:Относительно лояльные условия кредитования. можно получить кредит с хорошими условиями, если нет проблем с кредитной историей

Конкретизуйте, що для Вас хороші умови.
klug
 
Повідомлень: 5867
З нами з: 18.08.14
Подякував: 257 раз.
Подякували: 763 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:33

  Иллюзия написав:Относительно лояльные условия кредитования. можно получить кредит с хорошими условиями, если нет проблем с кредитной историей

можно получить - это как? какя процедура?
пока лимита нет - пишет стандартно - пользуйтесь, ждите, когда-нибудь дадим. пока прогоняю деньги.

условия как я понимаю, такие же, как у Моно.
вообще Восток, в отличие от Моно, наливает кредлимит крайне неохотно
Shaman
 
Повідомлень: 1098
З нами з: 29.09.19
Подякував: 120 раз.
Подякували: 234 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:37

  Shaman написав:
  Иллюзия написав:Относительно лояльные условия кредитования. можно получить кредит с хорошими условиями, если нет проблем с кредитной историей

можно получить - это как? какя процедура?
пока лимита нет - пишет стандартно - пользуйтесь, ждите, когда-нибудь дадим. пока прогоняю деньги.

условия как я понимаю, такие же, как у Моно.
вообще Восток, в отличие от Моно, наливает кредлимит крайне неохотно

Могу ошибаться но ТС писала о кредитовании, а не о кредитной линии по карте. То есть ни разу не свинская тема. Так что это был скорее всего просто вброс на который не стоит реагировать
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 6551
З нами з: 20.03.15
Подякував: 106 раз.
Подякували: 1765 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 39404142>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: liliya_logical і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4896, 4897, 4898
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
48971 6313314
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 19:57
Flamingo
Альфа-Банк 1 ... 9594, 9595, 9596
Anonymous » Чет 21 кві, 2005 17:32
95956 11828279
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 19:28
Карамболь
Піреус Банк МКБ 1 ... 133, 134, 135
Модератор » Сер 20 тра, 2009 14:30
1341 365449
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 лип, 2021 16:29
Мария Касьян

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33190)
07.07.2021 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.