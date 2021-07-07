Додано: Сер 07 лип, 2021 19:56

Shaman написав: Иллюзия написав: Относительно лояльные условия кредитования. можно получить кредит с хорошими условиями, если нет проблем с кредитной историей Относительно лояльные условия кредитования. можно получить кредит с хорошими условиями, если нет проблем с кредитной историей

можно получить - это как? какя процедура?

пока лимита нет - пишет стандартно - пользуйтесь, ждите, когда-нибудь дадим. пока прогоняю деньги.



условия как я понимаю, такие же, как у Моно.

вообще Восток, в отличие от Моно, наливает кредлимит крайне неохотно можно получить - это как? какя процедура?пока лимита нет - пишет стандартно - пользуйтесь, ждите, когда-нибудь дадим. пока прогоняю деньги.условия как я понимаю, такие же, как у Моно.вообще Восток, в отличие от Моно, наливает кредлимит крайне неохотно

Мне тоже показалось, что изначально автор писал о "настоящем" кредите, а не о кредитном лимите на карту, но, раз уж речь зашла о получении этого лимита, не могу не поделиться, как устанавливали мне этот лимит.До БВР у меня была моментальная карта "Сильпо", естественно, без лимита, которой я, время от времени, пользовался. Потом её, как и всем, принудительно закрыли до истечения срока действия, но так я узнал про БВР. Ладно, думаю, дело не хитрое, зарегистрировался, загрузил документы со второй попытки, почти сразу же получил виртуальную карту без лимита. Больше мне было ничего не нужно, карту не пополнял, и, соответственно, не пользовался, просто было не нужно.Потом пару раз пришло сообщение, типа, можно получить кредитный лимит, оставьте заявку (не помню даже как именно). Заявку никакую не оставлял, т.к. не очень-то хотелось мне этого лимита тогда. Следующие два сообщения были по-хитрому замаскированы под неудачную торговую операцию. Типа, недостаточно средств для проведения операции, позвоните по указанному телефону. Я уже даже было собрался звонить выяснять, что это была за неудачная операция такая, когда я ещё вообще ни разу картой воспользоваться не пытался. Но вовремя заметил, что сообщение просто подделано банком, именно в расчете на последующий звонок. Естественно, никуда не звонил, а ещё через некоторое количество времени сам собой установился кредитный лимит. В принципе, он даже полезен, но каков подход, однако.