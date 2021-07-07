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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 39404142

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 19:56

  Shaman написав:
  Иллюзия написав:Относительно лояльные условия кредитования. можно получить кредит с хорошими условиями, если нет проблем с кредитной историей

можно получить - это как? какя процедура?
пока лимита нет - пишет стандартно - пользуйтесь, ждите, когда-нибудь дадим. пока прогоняю деньги.

условия как я понимаю, такие же, как у Моно.
вообще Восток, в отличие от Моно, наливает кредлимит крайне неохотно

Мне тоже показалось, что изначально автор писал о "настоящем" кредите, а не о кредитном лимите на карту, но, раз уж речь зашла о получении этого лимита, не могу не поделиться, как устанавливали мне этот лимит.
До БВР у меня была моментальная карта "Сильпо", естественно, без лимита, которой я, время от времени, пользовался. Потом её, как и всем, принудительно закрыли до истечения срока действия, но так я узнал про БВР. Ладно, думаю, дело не хитрое, зарегистрировался, загрузил документы со второй попытки, почти сразу же получил виртуальную карту без лимита. Больше мне было ничего не нужно, карту не пополнял, и, соответственно, не пользовался, просто было не нужно.
Потом пару раз пришло сообщение, типа, можно получить кредитный лимит, оставьте заявку (не помню даже как именно). Заявку никакую не оставлял, т.к. не очень-то хотелось мне этого лимита тогда. Следующие два сообщения были по-хитрому замаскированы под неудачную торговую операцию. Типа, недостаточно средств для проведения операции, позвоните по указанному телефону. Я уже даже было собрался звонить выяснять, что это была за неудачная операция такая, когда я ещё вообще ни разу картой воспользоваться не пытался. Но вовремя заметил, что сообщение просто подделано банком, именно в расчете на последующий звонок. Естественно, никуда не звонил, а ещё через некоторое количество времени сам собой установился кредитный лимит. В принципе, он даже полезен, но каков подход, однако.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:04

  Flamingo написав:
  Shaman написав:
  Иллюзия написав:Относительно лояльные условия кредитования. можно получить кредит с хорошими условиями, если нет проблем с кредитной историей

можно получить - это как? какя процедура?
пока лимита нет - пишет стандартно - пользуйтесь, ждите, когда-нибудь дадим. пока прогоняю деньги.

условия как я понимаю, такие же, как у Моно.
вообще Восток, в отличие от Моно, наливает кредлимит крайне неохотно

Могу ошибаться но ТС писала о кредитовании, а не о кредитной линии по карте. То есть ни разу не свинская тема. Так что это был скорее всего просто вброс на который не стоит реагировать

если речь идет о кредите, то условия Востока заведомо хуже (% выше), чем у тех же нерезов. а вот условия выдачи как раз проще, не такой строгий формальный подход...
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 07 лип, 2021 20:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:05

  M-Audio написав:
  Shaman написав:
  Иллюзия написав:Относительно лояльные условия кредитования. можно получить кредит с хорошими условиями, если нет проблем с кредитной историей

можно получить - это как? какя процедура?
пока лимита нет - пишет стандартно - пользуйтесь, ждите, когда-нибудь дадим. пока прогоняю деньги.

условия как я понимаю, такие же, как у Моно.
вообще Восток, в отличие от Моно, наливает кредлимит крайне неохотно

Мне тоже показалось, что изначально автор писал о "настоящем" кредите, а не о кредитном лимите на карту, но, раз уж речь зашла о получении этого лимита, не могу не поделиться, как устанавливали мне этот лимит.
До БВР у меня была моментальная карта "Сильпо", естественно, без лимита, которой я, время от времени, пользовался. Потом её, как и всем, принудительно закрыли до истечения срока действия, но так я узнал про БВР. Ладно, думаю, дело не хитрое, зарегистрировался, загрузил документы со второй попытки, почти сразу же получил виртуальную карту без лимита. Больше мне было ничего не нужно, карту не пополнял, и, соответственно, не пользовался, просто было не нужно.
Потом пару раз пришло сообщение, типа, можно получить кредитный лимит, оставьте заявку (не помню даже как именно). Заявку никакую не оставлял, т.к. не очень-то хотелось мне этого лимита тогда. Следующие два сообщения были по-хитрому замаскированы под неудачную торговую операцию. Типа, недостаточно средств для проведения операции, позвоните по указанному телефону. Я уже даже было собрался звонить выяснять, что это была за неудачная операция такая, когда я ещё вообще ни разу картой воспользоваться не пытался. Но вовремя заметил, что сообщение просто подделано банком, именно в расчете на последующий звонок. Естественно, никуда не звонил, а ещё через некоторое количество времени сам собой установился кредитный лимит. В принципе, он даже полезен, но каков подход, однако.

стремный способ - я бы первым делом подумал о взломе карты...
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:19

  Shaman написав:
  M-Audio написав:Следующие два сообщения были по-хитрому замаскированы под неудачную торговую операцию. Типа, недостаточно средств для проведения операции, позвоните по указанному телефону.

стремный способ - я бы первым делом подумал о взломе карты...

Так и я подумал. На это же и был расчет, что клиент испугается, и начнёт звонить по телефону, тут-то ему что-нибудь и впарят. Альтернатива, конечно, заблокировать карту прямо в приложении. Но я не пробовал, возможно, эта процедура также предполагала звонок из банка или в банк, особенно если это было заранее продумано.
Когда-то я так подавал заявку на уменьшение кредитного лимита в а-банке. Думал, ткну сейчас кнопочку в приложении, вот и вся проблема. Ага, как же. Начали названивать из банка, на звонок я ответить не мог, и кредитный лимит так и остался прежним.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:32

Re: Банк Восток

Я при заполнении анкеты специально указала, что не работаю, доход неофициальный минимальный, так как кредитный лимит не нужен, но мне все равно его дали через несколько дней после открытия карты. Думала как-то оказаться, а потом подумала пусть пока будет. Так что подход у них какой-то непонятный.
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Повідомлення Додано: Сер 07 лип, 2021 20:40

Re: Банк Восток

Спрашивала в чате насчёт персональных предложений, ответили: Персональні пропозиції від банку знаходяться на етапі тестування, я кщо ви отримуєте пропозиції, ви отримуєте повідомлення. Короче послали культурно.
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