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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лип, 2021 16:31
Oberon написав:
А кто-то регистрировал карту бвр в Мастеркард бильше? Что-то второй день не могу зерегить, после ввода кода выдаёт - ой, халепа.
Я только что зарегистрировала, у меня виртуальная. А вот карту А-Банка не получается зарегистрировать, сколько не пыталась, тоже пишет халепа.
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Oktawa
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:10
Oktawa написав: Oberon написав:
А кто-то регистрировал карту бвр в Мастеркард бильше? Что-то второй день не могу зерегить, после ввода кода выдаёт - ой, халепа.
Я только что зарегистрировала, у меня виртуальная. А вот карту А-Банка не получается зарегистрировать, сколько не пыталась, тоже пишет халепа.
А у меня физическая бвр, и всё никак(((
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Oberon
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:19
Oberon написав: Oktawa написав: Oberon написав:
А кто-то регистрировал карту бвр в Мастеркард бильше? Что-то второй день не могу зерегить, после ввода кода выдаёт - ой, халепа.
Я только что зарегистрировала, у меня виртуальная. А вот карту А-Банка не получается зарегистрировать, сколько не пыталась, тоже пишет халепа.
А у меня физическая бвр, и всё никак(((
Очень странно, я в день получения смог добавить карту в МС Больше.
В поддержку Банка смысла писать нет, поскольку они считают, что они не участвуют в этой программе
Более эффективно будет написать в поддержку МС в ФБ.
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:28
Сьогодні додав у більше, без проблем, пластикову
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chipmunk
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Додано: Чет 08 лип, 2021 17:35
unknownurl
Я звонила на горячую линию Мастеркард насчёт невозможности регистрации карты А-Банка и мне сказали, что нужно обратиться в поддержку А-Банка, чтобы банк внёс данные карты в систему Мастеркард. На горячей линии А-Банка, девочка что-то там узнавала, такое впечатление, что она в первый раз слышит о таком, сказала, что разберётся и перезвонит. Ну в А-Банке вообще поддержка слабая.
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Oktawa
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