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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 40414243

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 16:31

  Oberon написав:А кто-то регистрировал карту бвр в Мастеркард бильше? Что-то второй день не могу зерегить, после ввода кода выдаёт - ой, халепа.

Я только что зарегистрировала, у меня виртуальная. А вот карту А-Банка не получается зарегистрировать, сколько не пыталась, тоже пишет халепа.
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:10

  Oktawa написав:
  Oberon написав:А кто-то регистрировал карту бвр в Мастеркард бильше? Что-то второй день не могу зерегить, после ввода кода выдаёт - ой, халепа.

Я только что зарегистрировала, у меня виртуальная. А вот карту А-Банка не получается зарегистрировать, сколько не пыталась, тоже пишет халепа.


А у меня физическая бвр, и всё никак(((
Oberon
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:19

Re: Банк Восток

Oberon написав:
  Oktawa написав:
  Oberon написав:А кто-то регистрировал карту бвр в Мастеркард бильше? Что-то второй день не могу зерегить, после ввода кода выдаёт - ой, халепа.

Я только что зарегистрировала, у меня виртуальная. А вот карту А-Банка не получается зарегистрировать, сколько не пыталась, тоже пишет халепа.


А у меня физическая бвр, и всё никак(((
Очень странно, я в день получения смог добавить карту в МС Больше.
В поддержку Банка смысла писать нет, поскольку они считают, что они не участвуют в этой программе
Более эффективно будет написать в поддержку МС в ФБ.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:28

Re: Банк Восток

Сьогодні додав у більше, без проблем, пластикову
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 лип, 2021 17:35

unknownurl
Я звонила на горячую линию Мастеркард насчёт невозможности регистрации карты А-Банка и мне сказали, что нужно обратиться в поддержку А-Банка, чтобы банк внёс данные карты в систему Мастеркард. На горячей линии А-Банка, девочка что-то там узнавала, такое впечатление, что она в первый раз слышит о таком, сказала, что разберётся и перезвонит. Ну в А-Банке вообще поддержка слабая.
Oktawa
 
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  #<1 ... 40414243
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