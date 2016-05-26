Я только что зарегистрировала, у меня виртуальная. А вот карту А-Банка не получается зарегистрировать, сколько не пыталась, тоже пишет халепа.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 08 лип, 2021 16:31
Додано: Чет 08 лип, 2021 17:10
А у меня физическая бвр, и всё никак(((
Додано: Чет 08 лип, 2021 17:19
Re: Банк Восток
Очень странно, я в день получения смог добавить карту в МС Больше.
В поддержку Банка смысла писать нет, поскольку они считают, что они не участвуют в этой программе
Более эффективно будет написать в поддержку МС в ФБ.
Додано: Чет 08 лип, 2021 17:28
Re: Банк Восток
Сьогодні додав у більше, без проблем, пластикову
Додано: Чет 08 лип, 2021 17:35
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Я звонила на горячую линию Мастеркард насчёт невозможности регистрации карты А-Банка и мне сказали, что нужно обратиться в поддержку А-Банка, чтобы банк внёс данные карты в систему Мастеркард. На горячей линии А-Банка, девочка что-то там узнавала, такое впечатление, что она в первый раз слышит о таком, сказала, что разберётся и перезвонит. Ну в А-Банке вообще поддержка слабая.
Додано: Чет 08 лип, 2021 17:55
Re: Банк Восток
Замкнутый круг получается.
Ну то, что во многих банках первая линия поддержки очень слабая это факт, в БВР - они только заявки составляют, никаких действий они вообще сделать не могут или просто напросто не владеют информацией.
Приходится ждать 1-2 дня, чтобы сотрудник выше порешал вопрос.
Уже 2 человека зарегистрировались по моей ссылке, но им и мне не зачислили 50 грн баллами. Одна заявка уже висит больше 2 недель, а второй человек зарегистрировался, я это вижу, но баллы не зачислили на счёт.
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