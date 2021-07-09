Додано: Чет 08 лип, 2021 17:55

Oktawa написав: unknownurl

Я звонила на горячую линию Мастеркард насчёт невозможности регистрации карты А-Банка и мне сказали, что нужно обратиться в поддержку А-Банка, чтобы банк внёс данные карты в систему Мастеркард. На горячей линии А-Банка, девочка что-то там узнавала, такое впечатление, что она в первый раз слышит о таком, сказала, что разберётся и перезвонит. Ну в А-Банке вообще поддержка слабая.

Замкнутый круг получается.Ну то, что во многих банках первая линия поддержки очень слабая это факт, в БВР - они только заявки составляют, никаких действий они вообще сделать не могут или просто напросто не владеют информацией.Приходится ждать 1-2 дня, чтобы сотрудник выше порешал вопрос.Уже 2 человека зарегистрировались по моей ссылке, но им и мне не зачислили 50 грн баллами. Одна заявка уже висит больше 2 недель, а второй человек зарегистрировался, я это вижу, но баллы не зачислили на счёт.