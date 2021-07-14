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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 11 лип, 2021 16:54
В БВР наказывают за теховер или как в моно/привате?
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mikos
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Додано: Нед 11 лип, 2021 20:29
novichok написав:
Приложение не показывает сумму к полному погашению для льготного периода, а только минимальный платеж. Поддержка рекомендует гасить общую задолженность по карте. )
У всех так?
наверно у всех.
Когда погасите платёж за июль - приложение уже будет писать что карта в грейсе до августа
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 15 лип, 2021 09:27
Пошла пуш-рассылка с предложениями от банка
х3 кафе-рестораны
х15 спорттовары
х5 АЗК
х10 салоны красоты
х7 оплата техники
Расшифровку mcc пока не искал, и не факт, что она где-то есть, кроме как по запросу в саппорт (или проверять самому методом тыка)
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 15 лип, 2021 09:41
Вкладчик1234 написав:Пошла пуш-рассылка с предложениями от банка
х3 кафе-рестораны
х15 спорттовары
х5 АЗК
х10 салоны красоты
х7 оплата техники
Расшифровку mcc пока не искал, и не факт, что она где-то есть, кроме как по запросу в саппорт (или проверять самому методом тыка)
Аналогічно
Надіслано від мого ONEPLUS A6000, використовуючи Tapatalk
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t-step
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Додано: Чет 15 лип, 2021 09:51
На аптеки 3, доставку 5 и такси 7 многоразовые до конца июля .БВР около месяца.Ничем из перечисленного не пользовался на этой карте. Но процесс пошел
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Citizen_D
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Додано: Чет 15 лип, 2021 10:01
Вкладчик1234 написав:
Расшифровку mcc пока не искал, и не факт, что она где-то есть, кроме как по запросу в саппорт
Там теж не знають!
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V2
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Додано: Чет 15 лип, 2021 10:09
Вкладчик1234 написав:
Пошла пуш-рассылка с предложениями от банка
х3 кафе-рестораны
х15 спорттовары
х5 АЗК
х10 салоны красоты
х7 оплата техники
Расшифровку mcc пока не искал, и не факт, что она где-то есть, кроме как по запросу в саппорт (или проверять самому методом тыка)
А кэшбек по их Сильпошной карте?
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Adast
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Додано: Чет 15 лип, 2021 10:17
Adast написав:
А кэшбек по их Сильпошной карте?
Не понял вопрос.
Это кешбек баллами сильпо по карте БВР.
Остальное без изменений
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Вкладчик1234
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Додано: Чет 15 лип, 2021 12:50
[quote="5261780:Вкладчик1234"]
Пошла пуш-рассылка с предложениями от банка
х3 кафе-рестораны
х15 спорттовары
х5 АЗК
х10 салоны красоты
х7 оплата техники
Я так понимаю, такие предложения индивидуальные. Вот Citizen_D пришло на аптеки 3, доставку 5 и такси 7. А мне ничего на пришло от слова совсем
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Oberon
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Додано: Чет 15 лип, 2021 12:54
Oberon может до Вас еще очередь из рассылки не дошла, хотя тут были кейсы, когда не всем приходили предложения.
Поддержка продолжает настаивать на том что это еще только бета версия, поэтому не всем рассылают...
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unknownurl
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