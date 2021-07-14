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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лип, 2021 13:04
unknownurl
, наверное это потому, что после моей гневной жалобы в поддержку сегодня всё-таки пришли 5000 бонусов за оформление карты по Вашей рефке, больше кешбеков в этом месяце мне, видать, не положено
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Oberon
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Додано: Чет 15 лип, 2021 14:12
Oberon У меня карта всего месяц и мне ранее тоже сказали, что предложения индивидуальны. Может , зависит от частоты использования? За месяц несколько т. в Сильпо оставил по этой карте. Рефку использовал mustbe,все пришло самостоятельно.
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Citizen_D
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