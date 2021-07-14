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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 15 лип, 2021 13:04
unknownurl, наверное это потому, что после моей гневной жалобы в поддержку сегодня всё-таки пришли 5000 бонусов за оформление карты по Вашей рефке, больше кешбеков в этом месяце мне, видать, не положено
Додано: Чет 15 лип, 2021 14:12
Oberon У меня карта всего месяц и мне ранее тоже сказали, что предложения индивидуальны. Может , зависит от частоты использования? За месяц несколько т. в Сильпо оставил по этой карте. Рефку использовал mustbe,все пришло самостоятельно.
Додано: Чет 15 лип, 2021 14:44
Re: Банк Восток
Поверьте, у меня больше обращений и жалоб, тем не менее мне в прошлом предложения от банка, хотя в прошлом — ничего не было...
Додано: Чет 15 лип, 2021 17:37
а шо с обащениями по отображению погашения
в тлг ответа нет, хотя написали рассмотрим и ответим
Додано: Чет 15 лип, 2021 18:10
unknownurl
Ответили в поддержке - Персональні пропозиції від банку тестуються та знаходяться на допрацюванні, тому нараховуються не усім клієнтам, рекомендую очікувати дані пропозиції у наступному місяці.
Ну точно сорока из народной сказки
Додано: Чет 15 лип, 2021 19:42
Oberon поддержка только и умеет отвечать шаблонными фразами.
На вопросы посложнее, которых нет в методичке, ответ нужно ждать более 2 рабочих дней. Хотя, бывало даже 15 дней....
Додано: Чет 15 лип, 2021 20:03
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