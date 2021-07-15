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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 42434445

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 13:04

unknownurl, наверное это потому, что после моей гневной жалобы в поддержку сегодня всё-таки пришли 5000 бонусов за оформление карты по Вашей рефке, больше кешбеков в этом месяце мне, видать, не положено :)
Oberon
 
Повідомлень: 81
З нами з: 15.09.20
Подякував: 45 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 14:12

Oberon У меня карта всего месяц и мне ранее тоже сказали, что предложения индивидуальны. Может , зависит от частоты использования? За месяц несколько т. в Сильпо оставил по этой карте. Рефку использовал mustbe,все пришло самостоятельно.
Citizen_D
 
Повідомлень: 39
З нами з: 14.03.20
Подякував: 29 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 14:44

Re: Банк Восток

Oberon написав:unknownurl, наверное это потому, что после моей гневной жалобы в поддержку сегодня всё-таки пришли 5000 бонусов за оформление карты по Вашей рефке, больше кешбеков в этом месяце мне, видать, не положено :)
Поверьте, у меня больше обращений и жалоб, тем не менее мне в прошлом предложения от банка, хотя в прошлом — ничего не было...
unknownurl
 
Повідомлень: 650
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 17:37

а шо с обащениями по отображению погашения
в тлг ответа нет, хотя написали рассмотрим и ответим
v57
 
Повідомлень: 2961
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Подякував: 121 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 18:10

unknownurl
Ответили в поддержке - Персональні пропозиції від банку тестуються та знаходяться на допрацюванні, тому нараховуються не усім клієнтам, рекомендую очікувати дані пропозиції у наступному місяці.
Ну точно сорока из народной сказки :mrgreen:
Oberon
 
Повідомлень: 81
З нами з: 15.09.20
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 19:42

Oberon поддержка только и умеет отвечать шаблонными фразами.
На вопросы посложнее, которых нет в методичке, ответ нужно ждать более 2 рабочих дней. Хотя, бывало даже 15 дней....
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Чет 15 лип, 2021 20:03

  v57 написав:а шо с обащениями по отображению погашения
в тлг ответа нет, хотя написали рассмотрим и ответим

мне посчитали индивидуально, ответитили в вайбере. В приложении по прежнему по нулям!!!
novichok
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:36

Оформила тут депозит с выгодными процентами. В этом плюс небольших банков: есть выгодные предложения на короткосрочные вклады
Зоряна
 
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Подякував: 0 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 08:45

  Зоряна написав:Оформила тут депозит с выгодными процентами. В этом плюс небольших банков: есть выгодные предложения на короткосрочные вклады

и какая ж выгода с такой инфляцией?
уже в гривне за пол года 9%, в США 5,4%.
во вторых, наше государство еще в след. году может ущепнуть 5% чистыми.
Raymond
 
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