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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:28
joik Как по мне, бонусами Сильпо даже лучше. Налог не удерживают, а в Сильпо все-равно отовариваешься...
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:57
unknownurl написав:joik
Как по мне, бонусами Сильпо даже лучше. Налог не удерживают, а в Сильпо все-равно отовариваешься...
Відсутність податку нівелюється вищими цінами у Сільпо.
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klug
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:07
А що все ж таки з грейсом, хтось цікавився? У вайбері підримка пише, що гасити червневі витрати таки до 31 серпня, суму правильну пишуть, та що за логікою м.б. до 31 липня
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chipmunk
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:29
chipmunk написав:
А що все ж таки з грейсом, хтось цікавився? У вайбері підримка пише, що гасити червневі витрати таки до 31 серпня, суму правильну пишуть, та що за логікою м.б. до 31 липня
а ничего, поломали и все
поддержка обещает довести до хвахівців.
и или не доводит, или хвахівці забили на это
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:00
klug написав: unknownurl написав:joik
Как по мне, бонусами Сильпо даже лучше. Налог не удерживают, а в Сильпо все-равно отовариваешься...
Відсутність податку нівелюється вищими цінами у Сільпо.
Ну коли все підряд брати, то так і є. А як робити прицільні закупки, то є й нижчі за АТБ ціни. В Сільпо сама ціна тижня подекуди більше 60 сторінок займає...
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