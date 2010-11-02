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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:28
joik Как по мне, бонусами Сильпо даже лучше. Налог не удерживают, а в Сильпо все-равно отовариваешься...
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:57
unknownurl написав:joik
Как по мне, бонусами Сильпо даже лучше. Налог не удерживают, а в Сильпо все-равно отовариваешься...
Відсутність податку нівелюється вищими цінами у Сільпо.
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klug
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:07
А що все ж таки з грейсом, хтось цікавився? У вайбері підримка пише, що гасити червневі витрати таки до 31 серпня, суму правильну пишуть, та що за логікою м.б. до 31 липня
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chipmunk
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:29
chipmunk написав:
А що все ж таки з грейсом, хтось цікавився? У вайбері підримка пише, що гасити червневі витрати таки до 31 серпня, суму правильну пишуть, та що за логікою м.б. до 31 липня
а ничего, поломали и все
поддержка обещает довести до хвахівців.
и или не доводит, или хвахівці забили на это
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v57
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:00
klug написав: unknownurl написав:joik
Как по мне, бонусами Сильпо даже лучше. Налог не удерживают, а в Сильпо все-равно отовариваешься...
Відсутність податку нівелюється вищими цінами у Сільпо.
Ну коли все підряд брати, то так і є. А як робити прицільні закупки, то є й нижчі за АТБ ціни. В Сільпо сама ціна тижня подекуди більше 60 сторінок займає...
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kreuz
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:30
kreuz написав: klug написав: unknownurl написав:joik
Как по мне, бонусами Сильпо даже лучше. Налог не удерживают, а в Сильпо все-равно отовариваешься...
Відсутність податку нівелюється вищими цінами у Сільпо.
Ну коли все підряд брати, то так і є. А як робити прицільні закупки, то є й нижчі за АТБ ціни. В Сільпо сама ціна тижня подекуди більше 60 сторінок займає...
Підтримую! дуже навіть нормульні ціни в сільпушці, треба вміти "готувати"
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greenozon
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:45
klug написав: unknownurl написав:joik
Как по мне, бонусами Сильпо даже лучше. Налог не удерживают, а в Сильпо все-равно отовариваешься...
Відсутність податку нівелюється вищими цінами у Сільпо.
У Сільпо можна знайти щось і за конкурентною ціною, особливо під всілякі акції. А ще там бувають унікальні позиції, яких більше просто немає ніде, а скуштувати хочеться. Тобто, я вважаю, що бонуси на знижку в торгівельних мережах без податку замість грошей виглядає гарною ідеєю, і не зовсім розумію, чому нею так мало користуються.
Але, може то й добре, що мало. Бо як стане багато, держава щось вигадає, щоб стягувати податок і на таку форму заохочення.
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:51
Мені цього місяця підігнали х3 балів за оплату в кафе та ресторанах.
Щойно розплатився в одній кондитерській, яка в жодному банку ні в яку категорію не попадає (*). МСС 5441 "Кондитерські". А тут несподівано дали таки підвищених балів і на цю категорію теж.
(*) В Альфа-банку є така категорія, але жодного разу не бачив, щоб вона пропонувалась до вибору.
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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П'ят 16 лип, 2021 15:30
Ой+
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