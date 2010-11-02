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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 43444546

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 10:28

joik Как по мне, бонусами Сильпо даже лучше. Налог не удерживают, а в Сильпо все-равно отовариваешься...
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 12:57

  unknownurl написав:joik Как по мне, бонусами Сильпо даже лучше. Налог не удерживают, а в Сильпо все-равно отовариваешься...

Відсутність податку нівелюється вищими цінами у Сільпо.
klug
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:07

Re: Банк Восток

А що все ж таки з грейсом, хтось цікавився? У вайбері підримка пише, що гасити червневі витрати таки до 31 серпня, суму правильну пишуть, та що за логікою м.б. до 31 липня :)
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 13:29

  chipmunk написав:А що все ж таки з грейсом, хтось цікавився? У вайбері підримка пише, що гасити червневі витрати таки до 31 серпня, суму правильну пишуть, та що за логікою м.б. до 31 липня :)

а ничего, поломали и все
поддержка обещает довести до хвахівців.
и или не доводит, или хвахівці забили на это
v57
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 14:00

  klug написав:
  unknownurl написав:joik Как по мне, бонусами Сильпо даже лучше. Налог не удерживают, а в Сильпо все-равно отовариваешься...

Відсутність податку нівелюється вищими цінами у Сільпо.

Ну коли все підряд брати, то так і є. А як робити прицільні закупки, то є й нижчі за АТБ ціни. В Сільпо сама ціна тижня подекуди більше 60 сторінок займає...
kreuz
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Повідомлень: 3097
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:30

  kreuz написав:
  klug написав:
  unknownurl написав:joik Как по мне, бонусами Сильпо даже лучше. Налог не удерживают, а в Сильпо все-равно отовариваешься...

Відсутність податку нівелюється вищими цінами у Сільпо.

Ну коли все підряд брати, то так і є. А як робити прицільні закупки, то є й нижчі за АТБ ціни. В Сільпо сама ціна тижня подекуди більше 60 сторінок займає...


Підтримую! дуже навіть нормульні ціни в сільпушці, треба вміти "готувати" :) :)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:45

  klug написав:
  unknownurl написав:joik Как по мне, бонусами Сильпо даже лучше. Налог не удерживают, а в Сильпо все-равно отовариваешься...

Відсутність податку нівелюється вищими цінами у Сільпо.

У Сільпо можна знайти щось і за конкурентною ціною, особливо під всілякі акції. А ще там бувають унікальні позиції, яких більше просто немає ніде, а скуштувати хочеться. Тобто, я вважаю, що бонуси на знижку в торгівельних мережах без податку замість грошей виглядає гарною ідеєю, і не зовсім розумію, чому нею так мало користуються.
Але, може то й добре, що мало. Бо як стане багато, держава щось вигадає, щоб стягувати податок і на таку форму заохочення.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 17:51

Мені цього місяця підігнали х3 балів за оплату в кафе та ресторанах.
Щойно розплатився в одній кондитерській, яка в жодному банку ні в яку категорію не попадає (*). МСС 5441 "Кондитерські". А тут несподівано дали таки підвищених балів і на цю категорію теж.

(*) В Альфа-банку є така категорія, але жодного разу не бачив, щоб вона пропонувалась до вибору.
M-Audio
 
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