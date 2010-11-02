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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:37
в магазе на кассе
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v57
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:08
v57 написав:
в магазе на кассе
Терминалы предпочтительно,исключаем живой контакт
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sens
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:17
ну маску одеть
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v57
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:28
vovareuckij написав:sens
Обычно в отделениях джастина пополняю, сразу на карте отображается.
Через кеш касиру?
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V2
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:51
sens написав:Як картку можно поповнити через термінал,бажано без комісії, як моно в ібокс
Без комиссии никак.
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unknownurl
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:03
unknownurl написав:
sens написав:Як картку можно поповнити через термінал,бажано без комісії, як моно в ібокс
Без комиссии никак.
сначала пополняете другую карту, потом тянете на БВР - через дебет Альфы, ПУМБ, дебет Моно - естественно через карту, где нет комиссий
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Shaman
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:07
Shaman написав: unknownurl написав:
sens написав:Як картку можно поповнити через термінал,бажано без комісії, як моно в ібокс
Без комиссии никак.
сначала пополняете другую карту, потом тянете на БВР - через дебет Альфы, ПУМБ, дебет Моно - естественно через карту, где нет комиссий
Т.е. Тумба айбокса без комиссии на моно, с моно на бвр. Без транзита есть ли через тумбу???
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sens
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:07
v57 написав:
ну маску одеть
На терминал?
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sens
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Shaman
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