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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 44454647

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 18:37

в магазе на кассе
v57
 
Повідомлень: 2968
З нами з: 14.03.10
Подякував: 121 раз.
Подякували: 188 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:08

  v57 написав:в магазе на кассе

Терминалы предпочтительно,исключаем живой контакт
sens
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Повідомлень: 12625
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 725 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:17

ну маску одеть
v57
 
Повідомлень: 2968
З нами з: 14.03.10
Подякував: 121 раз.
Подякували: 188 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:28

  vovareuckij написав:sens Обычно в отделениях джастина пополняю, сразу на карте отображается.


Через кеш касиру?
V2
4
 
Повідомлень: 7116
З нами з: 03.07.09
Подякував: 264 раз.
Подякували: 1204 раз.
 
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1
1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 19:51

Re: Банк Восток

sens написав:Як картку можно поповнити через термінал,бажано без комісії, як моно в ібокс
Без комиссии никак.
unknownurl
 
Повідомлень: 655
З нами з: 01.10.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 196 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:03

  unknownurl написав:
sens написав:Як картку можно поповнити через термінал,бажано без комісії, як моно в ібокс
Без комиссии никак.

сначала пополняете другую карту, потом тянете на БВР - через дебет Альфы, ПУМБ, дебет Моно - естественно через карту, где нет комиссий :)
Shaman
 
Повідомлень: 1120
З нами з: 29.09.19
Подякував: 124 раз.
Подякували: 241 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:07

  Shaman написав:
  unknownurl написав:
sens написав:Як картку можно поповнити через термінал,бажано без комісії, як моно в ібокс
Без комиссии никак.

сначала пополняете другую карту, потом тянете на БВР - через дебет Альфы, ПУМБ, дебет Моно - естественно через карту, где нет комиссий :)

Т.е. Тумба айбокса без комиссии на моно, с моно на бвр. Без транзита есть ли через тумбу???
sens
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Повідомлень: 12625
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 725 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 20:07

  v57 написав:ну маску одеть

На терминал?
sens
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Повідомлень: 12625
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 725 раз.
 
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  #<1 ... 44454647
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