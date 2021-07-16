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Банк Восток
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Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:20
Shaman написав:
sens написав:Як картку можно поповнити через термінал,бажано без комісії, як моно в ібокс
сначала пополняете другую карту, потом тянете на БВР - через дебет Альфы, ПУМБ, дебет Моно - естественно через карту, где нет комиссий
Т.е. Тумба айбокса без комиссии на моно, с моно на бвр. Без транзита есть ли через тумбу???[/quote]
походу, на данный момент никак через терминал, - или Сильпо, Или джастин, или банк Восток.
когда Восток начнет ставить свои тумбы - если начнет[/quote]
Приватбанк увы этот бвр обошёл стороной
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Додано: Суб 17 лип, 2021 09:27
klug
Зазвичай серед численних пропозицій Сільпо мені досить легко обрати саме те, що споживає моя родина. Це ж не серед кількох товарів треба обирати, як бувають пропозиції дня чи там вихідних.
Втім, то Ваша справа, аякже ))
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Додано: Суб 17 лип, 2021 11:53
V2 написав: vovareuckij написав:sens
Обычно в отделениях джастина пополняю, сразу на карте отображается.
Через кеш касиру?
Було б добре додати можливість поповнювати карту (бажано без комісії) у якійсь термінальній мережі — EasyPay
чи iBox
виключно напряму без використання транзиту , бо вже Конкорд з Привату скоро перейде в колишні...
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sens
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