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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 45464748

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 16 лип, 2021 22:20

  Shaman написав:
sens написав:Як картку можно поповнити через термінал,бажано без комісії, як моно в ібокс

сначала пополняете другую карту, потом тянете на БВР - через дебет Альфы, ПУМБ, дебет Моно - естественно через карту, где нет комиссий :)

Т.е. Тумба айбокса без комиссии на моно, с моно на бвр. Без транзита есть ли через тумбу???[/quote]
походу, на данный момент никак через терминал, - или Сильпо, Или джастин, или банк Восток.
когда Восток начнет ставить свои тумбы - если начнет[/quote]
Приватбанк увы этот бвр обошёл стороной
sens
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 09:27

klug
Зазвичай серед численних пропозицій Сільпо мені досить легко обрати саме те, що споживає моя родина. Це ж не серед кількох товарів треба обирати, як бувають пропозиції дня чи там вихідних.

Втім, то Ваша справа, аякже ))
kreuz
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Повідомлення Додано: Суб 17 лип, 2021 11:53

  V2 написав:
  vovareuckij написав:sens Обычно в отделениях джастина пополняю, сразу на карте отображается.


Через кеш касиру?

Було б добре додати можливість поповнювати карту (бажано без комісії) у якійсь термінальній мережі — EasyPay чи iBox виключно напряму без використання транзиту , бо вже Конкорд з Привату скоро перейде в колишні...
sens
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