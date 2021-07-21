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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 46474849

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 21 лип, 2021 00:00

  Oktawa написав:
  1finanсier написав:А де тут в БВР пишуть суму ОМП та заборгованості у грейсі? Я хоч і не використовував кред.ліміт, але ж повині десь світитися нулі?

В приложении на изображённой карте нужно нажать на надпись: Кредитный лимит ...грн, откроется информация по кредитному лимиту.

Дякую
1finanсier
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 11:01

какие условия в этом банке по ипотеке? реально купить квартиру с этим банком, или нет?
I Marina
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:16

  I Marina написав:какие условия в этом банке по ипотеке? реально купить квартиру с этим банком, или нет?


реально, но придется отработать в Сильпо все время пока будет ипотека
cohan
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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:19

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Повідомлення Додано: Чет 22 лип, 2021 13:19

  sens написав:Як картку можно поповнити через термінал,бажано без комісії, як моно в ібокс

обычно пополняю налом через кассы Сильпо. Кнопка "поповнити" - на кассе Сильпо.
chessfine
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