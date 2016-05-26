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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лип, 2021 00:00
Oktawa написав: 1finanсier написав:
А де тут в БВР пишуть суму ОМП та заборгованості у грейсі? Я хоч і не використовував кред.ліміт, але ж повині десь світитися нулі?
В приложении на изображённой карте нужно нажать на надпись: Кредитный лимит ...грн, откроется информация по кредитному лимиту.
Дякую
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1finanсier
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Додано: Чет 22 лип, 2021 11:01
какие условия в этом банке по ипотеке? реально купить квартиру с этим банком, или нет?
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I Marina
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Додано: Чет 22 лип, 2021 13:16
I Marina написав:
какие условия в этом банке по ипотеке? реально купить квартиру с этим банком, или нет?
реально, но придется отработать в Сильпо все время пока будет ипотека
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cohan
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Додано: Чет 22 лип, 2021 13:19
уборщиком без права продвижения
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Додано: Чет 22 лип, 2021 13:19
sens написав:
Як картку можно поповнити через термінал,бажано без комісії, як моно в ібокс
обычно пополняю налом через кассы Сильпо. Кнопка "поповнити" - на кассе Сильпо.
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chessfine
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Додано: Чет 22 лип, 2021 16:02
I Marina написав:
какие условия в этом банке по ипотеке? реально купить квартиру с этим банком, или нет?
Банк обслуживает ритейл корпорацию Фоззи, какая ипотека? Это просто платежный центр финансово промышленной группы?
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joik
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Додано: Чет 22 лип, 2021 20:50
joik написав: I Marina написав:
какие условия в этом банке по ипотеке? реально купить квартиру с этим банком, или нет?
Банк обслуживает ритейл корпорацию Фоззи, какая ипотека? Это просто платежный центр финансово промышленной группы?
имменно так
Сильпо и Ипотека ? [недоумение]
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cohan
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