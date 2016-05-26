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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лип, 2021 14:43
kreuz написав:
На такі прожекти нехай би склотару у Сільпо по всій країні збирали, самий він-він-він би був...
Так вони ж ніби і збирають: скло, пластик, папір, батарейки. У нас біля кас самообслуговування контейнери стоять.
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 20:51
klug написав: kreuz написав:
На такі прожекти нехай би склотару у Сільпо по всій країні збирали, самий він-він-він би був...
Так вони ж ніби і збирають: скло, пластик, папір, батарейки. У нас біля кас самообслуговування контейнери стоять.
Ну то у Вас, але так не усюди, нажаль. У Дойчлянді за пляшку, здану в пляшкоприймач, дають квиток, котрий можна одразу й витратити на касі. Чекаю, коли й Сільпо зробить щось подібне, бажано по всій країні щоб, згоден на безпаперові Екобали (дали тільки одного разу, хоча пакети ніколи не беру).
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Додано: П'ят 23 лип, 2021 22:28
kreuz написав:
У Дойчлянді за пляшку, здану в пляшкоприймач, дають квиток, котрий можна одразу й витратити на касі. Чекаю, коли й Сільпо зробить щось подібне, бажано по всій країні
Сільпо сам не зможе так зробити. У німців pfand (застава) закладена у ціну товару, тобто Ви одразу переплачуєте, а здавши пляшку, повертаєте заставу. Один магазин не може впровадити таку систему, бо ціни мають бути значно вищими за конкурентів, інакше це не має сенсу. Якщо ж приймати в автоматі просто за ціною тари, то там будуть копійки, цікаві здебільшого асоціальним елементам, а для відчутного ефекту потрібна масовість.
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