kreuz написав:На такі прожекти нехай би склотару у Сільпо по всій країні збирали, самий він-він-він би був...
Так вони ж ніби і збирають: скло, пластик, папір, батарейки. У нас біля кас самообслуговування контейнери стоять.
Ну то у Вас, але так не усюди, нажаль. У Дойчлянді за пляшку, здану в пляшкоприймач, дають квиток, котрий можна одразу й витратити на касі. Чекаю, коли й Сільпо зробить щось подібне, бажано по всій країні щоб, згоден на безпаперові Екобали (дали тільки одного разу, хоча пакети ніколи не беру).
kreuz написав:У Дойчлянді за пляшку, здану в пляшкоприймач, дають квиток, котрий можна одразу й витратити на касі. Чекаю, коли й Сільпо зробить щось подібне, бажано по всій країні
Сільпо сам не зможе так зробити. У німців pfand (застава) закладена у ціну товару, тобто Ви одразу переплачуєте, а здавши пляшку, повертаєте заставу. Один магазин не може впровадити таку систему, бо ціни мають бути значно вищими за конкурентів, інакше це не має сенсу. Якщо ж приймати в автоматі просто за ціною тари, то там будуть копійки, цікаві здебільшого асоціальним елементам, а для відчутного ефекту потрібна масовість.
kreuz написав:У Дойчлянді за пляшку, здану в пляшкоприймач, дають квиток, котрий можна одразу й витратити на касі. Чекаю, коли й Сільпо зробить щось подібне, бажано по всій країні
Сільпо сам не зможе так зробити. У німців pfand (застава) закладена у ціну товару, тобто Ви одразу переплачуєте, а здавши пляшку, повертаєте заставу. Один магазин не може впровадити таку систему, бо ціни мають бути значно вищими за конкурентів, інакше це не має сенсу. Якщо ж приймати в автоматі просто за ціною тари, то там будуть копійки, цікаві здебільшого асоціальним елементам, а для відчутного ефекту потрібна масовість.
Мені Сільпо цікавіший за АТБ, хотів би, щоб він був ще диверсифікованіший, може тоді дожене його. І в будь-якому разі ці всеукраїнські мережі (не один магазин) достатньо впливові задля лобіювання змін у країні на краще.
Пакети ж в АТБ вже біорозкладні (а як із цим у Сільпо?). Гадаю, Сільпо може зорганізувати прийом склотари, особливо маючи консервний завод. Можливо, й нам уже час робити це через заставу чи ще якось...
за некоторые дни бонусы посписывались дважды ... в смысле, они типа захолдились, а потом списались, а холд при этом не ушел (баллы списываются так же как и карточные тратты походу – сначала холдятся, а потом проводятся по счету власного рахунку), поэтому реально доступно не столько, сколько у вас написано в приложении (а приложении показан баланс типа счета ВР, а не доступные к траттам бонусы (аналог авторизационного баланса для карты) - если хотите увидеть сколько реально доступно - сканите при покупке ШТРИХ с карты (а не кью-ар с приложенитя), покупаете что-то дешевое типа стика кофе за 3 грн. оплачиваете его сканируя штрих и в чеке будет написало сколько доступно бонусов для тратт ... такое у всех - надеемся при биллинге 1 числа оно уравновесится ... у меня, например, доступно со знаком минус вообще показало.
IMPRINTER написав:за некоторые дни бонусы посписывались дважды ... в смысле, они типа захолдились, а потом списались, а холд при этом не ушел
По моим наблюдениям задвоились все списания с 17 по 22 июля. П.С. Поддержка Сильпо непробиваемая. Одни отписки. Это, говорят у Вас ошибка в чеке. Ну в чеке так в чеке. Исправляйте в чеке, мне без разницы.
M-Audio написав:Щойно розплатився в одній кондитерській, яка в жодному банку ні в яку категорію не попадає (*). МСС 5441 "Кондитерські". А тут несподівано дали таки підвищених балів і на цю категорію теж.
(*) В Альфа-банку є така категорія, але жодного разу не бачив, щоб вона пропонувалась до вибору.
MCC 5441 (Кондитерські, наприклад Рошен на Науки) колись (до весни 2020?) в Альфі дійсно були окремою категорією (Солодощі?), і іноді випадали у мене з непоганим відсотком (5-10%). Але зараз вони у Альфи належать до Продуктів. У ТАС вони були і є Магазинами/супермаркетами (2% за кредитні по В5).
IMPRINTER написав:за некоторые дни бонусы посписывались дважды ... в смысле, они типа захолдились, а потом списались, а холд при этом не ушел
По моим наблюдениям задвоились все списания с 17 по 22 июля. П.С. Поддержка Сильпо непробиваемая. Одни отписки. Это, говорят у Вас ошибка в чеке. Ну в чеке так в чеке. Исправляйте в чеке, мне без разницы.