guntherhouse777
да, но ранее было что-то подобное и после биллинга вроде рассасывалась - ждем 1 числа, проверяем по стику кофе штрихом и будет понятно.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лип, 2021 10:36
guntherhouse777
да, но ранее было что-то подобное и после биллинга вроде рассасывалась - ждем 1 числа, проверяем по стику кофе штрихом и будет понятно.
Додано: Нед 25 лип, 2021 10:37
Додано: Нед 25 лип, 2021 11:02
Не уверен, что дело в этом.
У меня бонусов много. Даже если бы задвоились все списания с 17 по 22 - всё равно хватило бы с головой.
Сделал сегодня две покупки.
По первой - всё норм, бонусы нарисовали как и положено.
По второй - нарисовали аж 34 копейки бонусов.
Явно какой-то глюк. Составил заявку
Додано: Нед 25 лип, 2021 11:30
видимо на период этого рассинхрона ещё и списание бонусов морозится
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