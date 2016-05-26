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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 48495051

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 10:36

guntherhouse777

да, но ранее было что-то подобное и после биллинга вроде рассасывалась - ждем 1 числа, проверяем по стику кофе штрихом и будет понятно.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 10:37

  Фантом написав:По моим наблюдениям задвоились все списания с 17 по 22 июля.


да примерно так ... у меня точно за 19 число - рзница с тем что показывает приложение и чек после штриха - копейка в копейку.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 11:02

  guntherhouse777 написав:
  Фантом написав:
  IMPRINTER написав:за некоторые дни бонусы посписывались дважды ... в смысле, они типа захолдились, а потом списались, а холд при этом не ушел

По моим наблюдениям задвоились все списания с 17 по 22 июля.
П.С. Поддержка Сильпо непробиваемая. Одни отписки. Это, говорят у Вас ошибка в чеке. Ну в чеке так в чеке. Исправляйте в чеке, мне без разницы.

И этот холд не дает сделать нормально покупки

Не уверен, что дело в этом.
У меня бонусов много. Даже если бы задвоились все списания с 17 по 22 - всё равно хватило бы с головой.
Сделал сегодня две покупки.
По первой - всё норм, бонусы нарисовали как и положено.
По второй - нарисовали аж 34 копейки бонусов.
Явно какой-то глюк. Составил заявку
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 11:30

  mustbe написав:Не уверен, что дело в этом.
У меня бонусов много. Даже если бы задвоились все списания с 17 по 22 - всё равно хватило бы с головой.
Сделал сегодня две покупки.
По первой - всё норм, бонусы нарисовали как и положено.
По второй - нарисовали аж 34 копейки бонусов.
Явно какой-то глюк. Составил заявку

видимо на период этого рассинхрона ещё и списание бонусов морозится
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:31

mustbe

у меня несколько карт доступная сумма в приложении четко меньше суммы в чеке при оплате штрихом копейка в копейку на суммы покупок на этой неделе ... индивидуальная заявка при ммассовой проблеме - это вопрос специфический - тем более они не понимают вообще о чем ты говоришь. Я бы подождал до 1 числа скорей всего само рассосется ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:42

начиная с 23.07 уже нормально ...

в период с 17.07 по 21.07 - точно двойные.
За 16.07 - походу в зависимости от времени покупки - видат ьв этот день все и началось ...

22.07 покупаок небыло поэтому непонятно ..

нашел все дубли по всем картам - все совпало копейка в копейку (разница, что показывает прилолжение и что показывает чек после скана штриха)
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Нед 25 лип, 2021 13:00, всього редагувалось 1 раз.
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 12:59

  IMPRINTER написав:Я бы подождал до 1 числа скорей всего само рассосется ...

Да, ждём.
Та не проблема: Сильпу подставил плечо Эко )
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:08

mustbe

вам пора менять аву )
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 13:09

  IMPRINTER написав:вам пора менять аву )

Да, годовщина прошла, помянули, уже можно )
Предлагайте
mustbe
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