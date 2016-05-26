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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лип, 2021 10:36
guntherhouse777
да, но ранее было что-то подобное и после биллинга вроде рассасывалась - ждем 1 числа, проверяем по стику кофе штрихом и будет понятно.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 10:37
Фантом написав:
По моим наблюдениям задвоились все списания с 17 по 22 июля.
да примерно так ... у меня точно за 19 число - рзница с тем что показывает приложение и чек после штриха - копейка в копейку.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:02
guntherhouse777 написав: Фантом написав: IMPRINTER написав:
за некоторые дни бонусы посписывались дважды ... в смысле, они типа захолдились, а потом списались, а холд при этом не ушел
По моим наблюдениям задвоились все списания с 17 по 22 июля.
П.С. Поддержка Сильпо непробиваемая. Одни отписки. Это, говорят у Вас ошибка в чеке. Ну в чеке так в чеке. Исправляйте в чеке, мне без разницы.
И этот холд не дает сделать нормально покупки
Не уверен, что дело в этом.
У меня бонусов много. Даже если бы задвоились все списания с 17 по 22 - всё равно хватило бы с головой.
Сделал сегодня две покупки.
По первой - всё норм, бонусы нарисовали как и положено.
По второй - нарисовали аж 34 копейки бонусов.
Явно какой-то глюк. Составил заявку
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Додано: Нед 25 лип, 2021 11:30
mustbe написав:
Не уверен, что дело в этом.
У меня бонусов много. Даже если бы задвоились все списания с 17 по 22 - всё равно хватило бы с головой.
Сделал сегодня две покупки.
По первой - всё норм, бонусы нарисовали как и положено.
По второй - нарисовали аж 34 копейки бонусов.
Явно какой-то глюк. Составил заявку
видимо на период этого рассинхрона ещё и списание бонусов морозится
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Додано: Нед 25 лип, 2021 12:31
mustbe
у меня несколько карт доступная сумма в приложении четко меньше суммы в чеке при оплате штрихом копейка в копейку на суммы покупок на этой неделе ... индивидуальная заявка при ммассовой проблеме - это вопрос специфический - тем более они не понимают вообще о чем ты говоришь. Я бы подождал до 1 числа скорей всего само рассосется ...
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Додано: Нед 25 лип, 2021 12:42
начиная с 23.07 уже нормально ...
в период с 17.07 по 21.07 - точно двойные.
За 16.07 - походу в зависимости от времени покупки - видат ьв этот день все и началось ...
22.07 покупаок небыло поэтому непонятно ..
нашел все дубли по всем картам - все совпало копейка в копейку (разница, что показывает прилолжение и что показывает чек после скана штриха)
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Нед 25 лип, 2021 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 25 лип, 2021 12:59
IMPRINTER написав:
Я бы подождал до 1 числа скорей всего само рассосется ...
Да, ждём.
Та не проблема: Сильпу подставил плечо Эко )
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:08
mustbe
вам пора менять аву )
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Додано: Нед 25 лип, 2021 13:09
IMPRINTER написав:
вам пора менять аву )
Да, годовщина прошла, помянули, уже можно )
Предлагайте
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