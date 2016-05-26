IMPRINTER написав:за некоторые дни бонусы посписывались дважды ... в смысле, они типа захолдились, а потом списались, а холд при этом не ушел
По моим наблюдениям задвоились все списания с 17 по 22 июля. П.С. Поддержка Сильпо непробиваемая. Одни отписки. Это, говорят у Вас ошибка в чеке. Ну в чеке так в чеке. Исправляйте в чеке, мне без разницы.
И этот холд не дает сделать нормально покупки
Не уверен, что дело в этом. У меня бонусов много. Даже если бы задвоились все списания с 17 по 22 - всё равно хватило бы с головой. Сделал сегодня две покупки. По первой - всё норм, бонусы нарисовали как и положено. По второй - нарисовали аж 34 копейки бонусов. Явно какой-то глюк. Составил заявку
mustbe написав:Не уверен, что дело в этом. У меня бонусов много. Даже если бы задвоились все списания с 17 по 22 - всё равно хватило бы с головой. Сделал сегодня две покупки. По первой - всё норм, бонусы нарисовали как и положено. По второй - нарисовали аж 34 копейки бонусов. Явно какой-то глюк. Составил заявку
видимо на период этого рассинхрона ещё и списание бонусов морозится
у меня несколько карт доступная сумма в приложении четко меньше суммы в чеке при оплате штрихом копейка в копейку на суммы покупок на этой неделе ... индивидуальная заявка при ммассовой проблеме - это вопрос специфический - тем более они не понимают вообще о чем ты говоришь. Я бы подождал до 1 числа скорей всего само рассосется ...