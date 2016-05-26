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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 49505152

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 14:05

  IMPRINTER написав:https://bankvostok.com.ua/about/management
третье фото в верхнем ряду, например

Не, не вариант.
Интересна какая-то динамика. Нечто, что меняется несколько раз в день.
Только чур - не курсы валют.
Статика - неинтересна
mustbe
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 14:19

Re: Банк Восток

  mustbe написав:Интересна какая-то динамика.

Слайдшоу неделька?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 15:02

Re: Банк Восток

  IMPRINTER написав:в период с 17.07 по 21.07 - точно двойные.
За 16.07 - походу в зависимости от времени покупки - видат ьв этот день все и началось ...

Я ж думаю, куди зник IMPRINTER, а він похвилинно у Сільпо стіки на касі пробиває. :lol:
klug
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лип, 2021 15:08

  klug написав:
  IMPRINTER написав:в период с 17.07 по 21.07 - точно двойные.
За 16.07 - походу в зависимости от времени покупки - видат ьв этот день все и началось ...

Я ж думаю, куди зник IMPRINTER, а він похвилинно у Сільпо стіки на касі пробиває. :lol:


просто есть 16.07 утренняя и 16.07 уже ближе к 21.00 ...
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 21:42

ну шо там?
никаких сдвижек?
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 26 лип, 2021 22:00

  IMPRINTER написав:ну шо там?
никаких сдвижек?

Не был сегодня
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