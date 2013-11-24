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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лип, 2021 14:05
IMPRINTER написав:
https://bankvostok.com.ua/about/management
третье фото в верхнем ряду, например
Не, не вариант.
Интересна какая-то динамика. Нечто, что меняется несколько раз в день.
Только чур - не курсы валют.
Статика - неинтересна
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mustbe
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Додано: Нед 25 лип, 2021 14:19
mustbe написав:
Интересна какая-то динамика.
Слайдшоу неделька?
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Amethyst
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Додано: Нед 25 лип, 2021 15:02
IMPRINTER написав:
в период с 17.07 по 21.07 - точно двойные.
За 16.07 - походу в зависимости от времени покупки
- видат ьв этот день все и началось ...
Я ж думаю, куди зник IMPRINTER
, а він похвилинно у Сільпо стіки на касі пробиває.
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klug
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Додано: Нед 25 лип, 2021 15:08
klug написав: IMPRINTER написав:
в период с 17.07 по 21.07 - точно двойные.
За 16.07 - походу в зависимости от времени покупки
- видат ьв этот день все и началось ...
Я ж думаю, куди зник IMPRINTER
, а він похвилинно у Сільпо стіки на касі пробиває.
просто есть 16.07 утренняя и 16.07 уже ближе к 21.00 ...
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IMPRINTER
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Додано: Пон 26 лип, 2021 21:42
ну шо там?
никаких сдвижек?
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IMPRINTER
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Додано: Пон 26 лип, 2021 22:00
IMPRINTER написав:
ну шо там?
никаких сдвижек?
Не был сегодня
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guntherhouse777
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Додано: Вів 27 лип, 2021 12:11
IMPRINTER написав:
ну шо там?
никаких сдвижек?
Тока из Сельпо.
Все штатно.
Отображение остатков в чеке совпадает с остатком в приложении.
Платил с двух акков: все чикипибарум!
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guntherhouse777
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Додано: Вів 27 лип, 2021 13:27
guntherhouse777 написав:
Тока из Сельпо.
Все штатно
Ура ! Голодовка отменяется, можно выдвигаться за колбасой )
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:55
Вот у меня пару дней назад и вчера не активировалось мобильное приложение БВР, приходилось платить приложением Сильпо.
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joik
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Додано: Вів 27 лип, 2021 15:59
guntherhouse777 написав: IMPRINTER написав:
ну шо там?
никаких сдвижек?
Тока из Сельпо.
Все штатно.
Отображение остатков в чеке совпадает с остатком в приложении.
Платил с двух акков: все чикипибарум!
Кто-нибудь пробовал ещё покупать в Сильпо сегодня баллами? Всё нормально было? А то один человек - не статистика.
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Andrew75
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