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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 16:23
Andrew75
не баллами, а бонусом )
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:50
Приехал онлайн-заказ из сильпы.
Всё штатно, бонусы списались
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mustbe
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:37
mustbe написав:
Приехал онлайн-заказ из сильпы.
Всё штатно, бонусы списались
в приложении востока, чеке, приложении сильпы - все совпадает?
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Sergion
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