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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 50515253

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 27 лип, 2021 16:23

Andrew75

не баллами, а бонусом )
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Свинорил 100 lvl
 
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 12:50

Приехал онлайн-заказ из сильпы.
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mustbe
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Подякував: 114 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 28 лип, 2021 13:37

  mustbe написав:Приехал онлайн-заказ из сильпы.
Всё штатно, бонусы списались

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Sergion
 
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Повідомлення Додано: Пон 02 сер, 2021 19:38

Re: Банк Восток

Сегодня пришли впервые персональные предложения от БВР. Среди них есть такое: «за першу покупку +1000 балів» и внизу приписка «на суму від 100 грн» и что интересно «багаторазова» Кто-нибудь знает, что это за покупка (покупки) должна быть? У меня карта виртуальная, получила ее недавно, пару раз рассчитывалась ею в Сильпо.
Oktawa
 
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