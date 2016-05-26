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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лип, 2021 16:23
Andrew75
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Додано: Сер 28 лип, 2021 12:50
Приехал онлайн-заказ из сильпы.
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mustbe
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Додано: Сер 28 лип, 2021 13:37
mustbe написав:
Приехал онлайн-заказ из сильпы.
Всё штатно, бонусы списались
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Додано: Пон 02 сер, 2021 19:38
Сегодня пришли впервые персональные предложения от БВР. Среди них есть такое: «за першу покупку +1000 балів» и внизу приписка «на суму від 100 грн» и что интересно «багаторазова» Кто-нибудь знает, что это за покупка (покупки) должна быть? У меня карта виртуальная, получила ее недавно, пару раз рассчитывалась ею в Сильпо.
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Пон 02 сер, 2021 16:53
Danik
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