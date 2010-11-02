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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 сер, 2021 16:59
unknownurl написав:
Хотя при покупках в Сильпо начисляют 3%, хоть и заявлено х3.
Потому что не + х3, а просто х3, т.е. начислили 1балл, умножили на 3, вы получаете 1*3=3 балла
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vollena71
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Додано: Вів 03 сер, 2021 18:16
vollena71 написав: unknownurl написав:
Хотя при покупках в Сильпо начисляют 3%, хоть и заявлено х3.
Потому что не + х3, а просто х3, т.е. начислили 1балл, умножили на 3, вы получаете 1*3=3 балла
А где в персональных предложениях написано + х3? Нигде, опытным путем только получилось узнать.
А на счёт Сильпо - это маркетинг. Имея карту Сильпо, Вы же все равно получаете 1%, а карта БВР даёт дополнительные 2%.
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unknownurl
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Додано: Вів 03 сер, 2021 21:27
Oktawa написав:
Сделала покупку, 1000 баллов начислили, но она не пропала, а превратилась в «одноразову» Интересно, даст ещё раз ею воспользоваться, надо попробовать.
У меня на двух аккаунтах сработало +1000 и пропало из пропозицый.
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malinin007
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