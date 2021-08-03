Потому что не + х3, а просто х3, т.е. начислили 1балл, умножили на 3, вы получаете 1*3=3 балла
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 сер, 2021 16:59
Додано: Вів 03 сер, 2021 18:16
Re: Банк Восток
А где в персональных предложениях написано + х3? Нигде, опытным путем только получилось узнать.
А на счёт Сильпо - это маркетинг. Имея карту Сильпо, Вы же все равно получаете 1%, а карта БВР даёт дополнительные 2%.
Додано: Вів 03 сер, 2021 21:27
Re: Банк Восток
Додано: Сер 04 сер, 2021 07:25
Платіть карткою Mastercard та отримуйте 10 000 балів
Зараз переглядають цей форум: бульбик, Adast, Ferlakur, jay2004, malinin007 і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|