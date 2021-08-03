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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 51525354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 16:59

  unknownurl написав:Хотя при покупках в Сильпо начисляют 3%, хоть и заявлено х3.

Потому что не + х3, а просто х3, т.е. начислили 1балл, умножили на 3, вы получаете 1*3=3 балла
vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 18:16

Re: Банк Восток

vollena71 написав:
  unknownurl написав:Хотя при покупках в Сильпо начисляют 3%, хоть и заявлено х3.

Потому что не + х3, а просто х3, т.е. начислили 1балл, умножили на 3, вы получаете 1*3=3 балла
А где в персональных предложениях написано + х3? Нигде, опытным путем только получилось узнать.

А на счёт Сильпо - это маркетинг. Имея карту Сильпо, Вы же все равно получаете 1%, а карта БВР даёт дополнительные 2%.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Вів 03 сер, 2021 21:27

Re: Банк Восток

  Oktawa написав:Сделала покупку, 1000 баллов начислили, но она не пропала, а превратилась в «одноразову» Интересно, даст ещё раз ею воспользоваться, надо попробовать.

У меня на двух аккаунтах сработало +1000 и пропало из пропозицый.
malinin007
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