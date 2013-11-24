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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 03 сер, 2021 16:59
unknownurl написав:
Хотя при покупках в Сильпо начисляют 3%, хоть и заявлено х3.
Потому что не + х3, а просто х3, т.е. начислили 1балл, умножили на 3, вы получаете 1*3=3 балла
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vollena71
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Додано: Вів 03 сер, 2021 18:16
vollena71 написав: unknownurl написав:
Хотя при покупках в Сильпо начисляют 3%, хоть и заявлено х3.
Потому что не + х3, а просто х3, т.е. начислили 1балл, умножили на 3, вы получаете 1*3=3 балла
А где в персональных предложениях написано + х3? Нигде, опытным путем только получилось узнать.
А на счёт Сильпо - это маркетинг. Имея карту Сильпо, Вы же все равно получаете 1%, а карта БВР даёт дополнительные 2%.
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unknownurl
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Додано: Вів 03 сер, 2021 21:27
Oktawa написав:
Сделала покупку, 1000 баллов начислили, но она не пропала, а превратилась в «одноразову» Интересно, даст ещё раз ею воспользоваться, надо попробовать.
У меня на двух аккаунтах сработало +1000 и пропало из пропозицый.
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malinin007
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Додано: Сер 04 сер, 2021 07:25
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greenozon
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Додано: Сер 04 сер, 2021 10:20
greenozon
Сильпо рядом с домом - чеков от 1250 гривен ни разу ещё не было
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Vorlon
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Додано: Сер 04 сер, 2021 11:23
Vorlon
ну так пора начинать
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omb
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Додано: Сер 04 сер, 2021 13:14
vollena71 написав: unknownurl написав:
Хотя при покупках в Сильпо начисляют 3%, хоть и заявлено х3.
Потому что не + х3, а просто х3, т.е. начислили 1балл, умножили на 3, вы получаете 1*3=3 балла
В том-то все и дело, что нет. Пример — х3 за рестораны. Оплата в Макдо на 109 грн, начислено 436 баллов. 436/109=4, если калькулятор мне не врёт
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Mathias
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Сер 04 сер, 2021 14:32
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