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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:43

  Flamingo написав:
  joik написав:Так я понимаю, что 10 000 бонусов = 1 000грн. А заказ хотят от 1250 грн.
- губу закатайте :) - на один нолик меньше - у сильпа 1 бонус = 1 коп., а 10 000 бонусов = 100 грн.


хехе, по 1000 за 1250 уже б очередь выстроилась
cohan
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