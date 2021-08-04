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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 сер, 2021 22:43
Flamingo написав: joik написав:
Так я понимаю, что 10 000 бонусов = 1 000грн. А заказ хотят от 1250 грн.
- губу закатайте
- на один нолик меньше - у сильпа 1 бонус = 1 коп., а 10 000 бонусов = 100 грн.
хехе, по 1000 за 1250 уже б очередь выстроилась
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