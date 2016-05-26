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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 52535455

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 04 сер, 2021 22:43

  Flamingo написав:
  joik написав:Так я понимаю, что 10 000 бонусов = 1 000грн. А заказ хотят от 1250 грн.
- губу закатайте :) - на один нолик меньше - у сильпа 1 бонус = 1 коп., а 10 000 бонусов = 100 грн.


хехе, по 1000 за 1250 уже б очередь выстроилась
cohan
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Повідомлень: 2359
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 13:58

  cohan написав:
  Flamingo написав:
  joik написав:Так я понимаю, что 10 000 бонусов = 1 000грн. А заказ хотят от 1250 грн.
- губу закатайте :) - на один нолик меньше - у сильпа 1 бонус = 1 коп., а 10 000 бонусов = 100 грн.


хехе, по 1000 за 1250 уже б очередь выстроилась


Ну да, недочитал Правила Власного рахунку, получается акция такая себе хиленькая!!!
joik
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:02

  joik написав:Ну да, недочитал Правила Власного рахунку, получается акция такая себе хиленькая!!!

Нее, ну 8% на объеме... чистой... едой -- эт норм. Я попробую уговорить жену скупиться на 2 квартиры :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 14:33

Re: Банк Восток

  Amethyst написав:Я попробую уговорить жену скупиться на 2 квартиры


В разі чого, можете і на мою квартиру прикупити продуктів :)
V2
4
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:02

  Vorlon написав:joik
100 гривен за заказ от 1250 гривен. Или 8% кэшбек.

omb
Не представляю что покупать на такую сумму :roll:

Так хамон нынче дорог)
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 05 сер, 2021 16:27

guntherhouse777 на самом деле можно "увеличить покупку без товара", если очень охота 100 грн с сильпо срубить :)
omb
 
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