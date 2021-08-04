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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 сер, 2021 22:43
Flamingo написав: joik написав:
Так я понимаю, что 10 000 бонусов = 1 000грн. А заказ хотят от 1250 грн.
- губу закатайте
- на один нолик меньше - у сильпа 1 бонус = 1 коп., а 10 000 бонусов = 100 грн.
хехе, по 1000 за 1250 уже б очередь выстроилась
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cohan
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Додано: Чет 05 сер, 2021 13:58
cohan написав: Flamingo написав: joik написав:
Так я понимаю, что 10 000 бонусов = 1 000грн. А заказ хотят от 1250 грн.
- губу закатайте
- на один нолик меньше - у сильпа 1 бонус = 1 коп., а 10 000 бонусов = 100 грн.
хехе, по 1000 за 1250 уже б очередь выстроилась
Ну да, недочитал Правила Власного рахунку, получается акция такая себе хиленькая!!!
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joik
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:33
Amethyst написав:
Я попробую уговорить жену скупиться на 2 квартиры
В разі чого, можете і на мою квартиру прикупити продуктів
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Додано: Чет 05 сер, 2021 16:02
Vorlon написав:joik
100 гривен за заказ от 1250 гривен. Или 8% кэшбек.omb
Не представляю что покупать на такую сумму
Так хамон нынче дорог)
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guntherhouse777
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Додано: Чет 05 сер, 2021 16:27
guntherhouse777
на самом деле можно "увеличить покупку без товара", если очень охота 100 грн с сильпо срубить
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omb
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Додано: Чет 05 сер, 2021 19:20
omb написав:
увеличить покупку без товара
это как?
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malinin007
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Додано: Чет 05 сер, 2021 19:38
А это для всех, или специальное предложение какое-то? В приложении ничего такого не видно.
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M-Audio
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