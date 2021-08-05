Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 04 сер, 2021 22:43
Flamingo написав: joik написав:
Так я понимаю, что 10 000 бонусов = 1 000грн. А заказ хотят от 1250 грн.
- губу закатайте
- на один нолик меньше - у сильпа 1 бонус = 1 коп., а 10 000 бонусов = 100 грн.
хехе, по 1000 за 1250 уже б очередь выстроилась
cohan
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Додано: Чет 05 сер, 2021 13:58
cohan написав: Flamingo написав: joik написав:
Так я понимаю, что 10 000 бонусов = 1 000грн. А заказ хотят от 1250 грн.
- губу закатайте
- на один нолик меньше - у сильпа 1 бонус = 1 коп., а 10 000 бонусов = 100 грн.
хехе, по 1000 за 1250 уже б очередь выстроилась
Ну да, недочитал Правила Власного рахунку, получается акция такая себе хиленькая!!!
joik
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Додано: Чет 05 сер, 2021 14:33
Amethyst написав:
Я попробую уговорить жену скупиться на 2 квартиры
В разі чого, можете і на мою квартиру прикупити продуктів
V2
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Додано: Чет 05 сер, 2021 16:02
Vorlon написав: joik
100 гривен за заказ от 1250 гривен. Или 8% кэшбек.
omb
Не представляю что покупать на такую сумму
Так хамон нынче дорог)
guntherhouse777
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Додано: Чет 05 сер, 2021 16:27
guntherhouse777
на самом деле можно "увеличить покупку без товара", если очень охота 100 грн с сильпо срубить
omb
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Додано: Чет 05 сер, 2021 19:20
omb написав:
увеличить покупку без товара
это как?
malinin007
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Додано: Чет 05 сер, 2021 19:38
А это для всех, или специальное предложение какое-то? В приложении ничего такого не видно.
M-Audio
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Додано: Чет 05 сер, 2021 19:58
M-Audio
Прийшла реклама на пошту,
наче не персоналізовано... хоча неясно
і ще цікаво мені чи то одноразова чи БАГАТОразова акція
як гадаєте, колеги
greenozon
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Додано: Чет 05 сер, 2021 20:28
Ну вообще-то это больше акция мастеркарда и да она не персонифицирована
https://www.mastercard.ua/uk-ua/persona ... promo.html
По тексту вроде как главное оплатить картой МС. Считаю что поскольку оплачивать можно и картами разных банков, то покупки имхо можно совершать и не один раз. Но акция мутная. По ссылке выше адресуют за подробностями на сайт сильпа но там ничего подобного не нашел. В общем надо тестить
Flamingo
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