joik написав:Ну да, недочитал Правила Власного рахунку, получается акция такая себе хиленькая!!!
Нее, ну 8% на объеме... чистой... едой -- эт норм. Я попробую уговорить жену скупиться на 2 квартиры
Как оказалось - можно никого не уговаривать а добить до нужной суммы покупкой сертифов. Заказ делал в вэбе, но оплату выбрал на кассе - в итоге 10000 капнуло бонусов сразу после оплаты - а поскольку платил бобром - то в итоге бонусами получилось >11%
А в рекламе акции они зачем-то написали так: "Оплачуйте замовлення на shop.silpo.ua карткою Mastercard® — отримуйте 10 000 балів на «Власний Рахунок»." Выглядит как только за оплату на сайте, а по факту я так понял, можно и в магазине оплачивать.
velvet написав:А в рекламе акции они зачем-то написали так: "Оплачуйте замовлення на shop.silpo.ua карткою Mastercard® — отримуйте 10 000 балів на «Власний Рахунок»." Выглядит как только за оплату на сайте, а по факту я так понял, можно и в магазине оплачивать.
там в условиях все есть - можно как угодно платить и забирать
Коллеги, а подскажите пожалуйста как платить БВРом в сильпо чтобы получить 5% бонусами. Я на прошлой неделе сделал заказ с самовывозом и оплатой на сайте. Так сначало проверило карту (лук ап на 0 грн.), а потом когда забирал провели оплату - так по этой покупке вообще бобер никаких баллов не начислил. Только сильпо 1% от суммы + колесо + инд.предложения.