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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 55565758>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 16:39

Flamingo о жесть, интересно, а как они их активируют, если доставка будет :shock:
omb
 
Повідомлень: 3225
З нами з: 08.04.14
Подякував: 32 раз.
Подякували: 243 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 06 сер, 2021 16:55

  omb написав:Flamingo о жесть, интересно, а как они их активируют, если доставка будет :shock:

Как говорится: "За что купил..." - а как оно с доставкой - хз
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 6715
З нами з: 20.03.15
Подякував: 107 раз.
Подякували: 1825 раз.
 
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1
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 13:33

Мені в цьому банку умови по кредитах подобаються, мабуть, найбільше з усіх. Доступні відсотки і ненав'язливий менеджмент.
Ётис
 
Повідомлень: 2
З нами з: 19.09.17
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 14:05

Якась масова розконсервація на усіх гілках...
klug
 
Повідомлень: 5990
З нами з: 18.08.14
Подякував: 260 раз.
Подякували: 786 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 14:47

  Flamingo написав:
  Amethyst написав:
  joik написав:Ну да, недочитал Правила Власного рахунку, получается акция такая себе хиленькая!!!

Нее, ну 8% на объеме... чистой... едой -- эт норм. Я попробую уговорить жену скупиться на 2 квартиры :)

Как оказалось - можно никого не уговаривать а добить до нужной суммы покупкой сертифов. Заказ делал в вэбе, но оплату выбрал на кассе - в итоге 10000 капнуло бонусов сразу после оплаты - а поскольку платил бобром - то в итоге бонусами получилось >11%

А в рекламе акции они зачем-то написали так:
"Оплачуйте замовлення на shop.silpo.ua карткою Mastercard® — отримуйте 10 000 балів на «Власний Рахунок»." Выглядит как только за оплату на сайте, а по факту я так понял, можно и в магазине оплачивать.
velvet
 
Повідомлень: 3952
З нами з: 06.03.09
Подякував: 34 раз.
Подякували: 594 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 15:16

  klug написав:Якась масова розконсервація на усіх гілках...


боты, сэр
не все Вам самым активным быть ))))
cohan
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Повідомлень: 2385
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Подякували: 178 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 сер, 2021 16:45

  velvet написав:А в рекламе акции они зачем-то написали так:
"Оплачуйте замовлення на shop.silpo.ua карткою Mastercard® — отримуйте 10 000 балів на «Власний Рахунок»." Выглядит как только за оплату на сайте, а по факту я так понял, можно и в магазине оплачивать.


там в условиях все есть - можно как угодно платить и забирать

мне больше интересно как Уклон два по 50 получить


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cohan
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Повідомлень: 2385
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:36

Количество баллов урезали на покупки в Сильпо з 3 до 2!
joik
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 13:43

Re: Банк Восток

joik написав:Количество баллов урезали на покупки в Сильпо з 3 до 2!
Так никто и не урезал.
Так и было.
2% за оплату картами БВР + 1% при предъявлении карты Власный Рахунок + 0.5% при оплате приложением (QR-кодом)

Или теперь 1% +1%+0.5%?

P.S. Рассылка пришла, с 17.08 1+1%.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:45

Коллеги, а подскажите пожалуйста как платить БВРом в сильпо чтобы получить 5% бонусами. Я на прошлой неделе сделал заказ с самовывозом и оплатой на сайте. Так сначало проверило карту (лук ап на 0 грн.), а потом когда забирал провели оплату - так по этой покупке вообще бобер никаких баллов не начислил. Только сильпо 1% от суммы + колесо + инд.предложения.
Flamingo
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