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Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 сер, 2021 14:55
Flamingo написав:
Коллеги, а подскажите пожалуйста как платить БВРом в сильпо чтобы получить 5% бонусами. Я на прошлой неделе сделал заказ с самовывозом и оплатой на сайте. Так сначало проверило карту (лук ап на 0 грн.), а потом когда забирал провели оплату - так по этой покупке вообще бобер никаких баллов не начислил. Только сильпо 1% от суммы + колесо + инд.предложения.
Странно, я по той же схеме делал заказ на свой акк Сильпо, только карту проверял не свою, а своей жены. Ею же и рассчитался. Сильпо налила по 10000+3% мне, и 10000+1% жене.
Востаннє редагувалось Фантом
в Сер 11 сер, 2021 14:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 14:55
Flamingo написав:
Коллеги, а подскажите пожалуйста как платить БВРом в сильпо чтобы получить 5% бонусами. Я на прошлой неделе сделал заказ с самовывозом и оплатой на сайте. Так сначало проверило карту (лук ап на 0 грн.), а потом когда забирал провели оплату - так по этой покупке вообще бобер никаких баллов не начислил. Только сильпо 1% от суммы + колесо + инд.предложения.
Посмотрите на эту транзакцию в приложении БВР
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Додано: Сер 11 сер, 2021 15:10
Фантом написав: Flamingo написав:
Коллеги, а подскажите пожалуйста как платить БВРом в сильпо чтобы получить 5% бонусами. Я на прошлой неделе сделал заказ с самовывозом и оплатой на сайте. Так сначало проверило карту (лук ап на 0 грн.), а потом когда забирал провели оплату - так по этой покупке вообще бобер никаких баллов не начислил. Только сильпо 1% от суммы + колесо + инд.предложения.
Странно, я по той же схеме делал заказ на свой акк Сильпо, только карту проверял не свою, а своей жены. Ею же и рассчитался. Сильпо налила по 10000+3% мне, и 10000+1% жене.
Дело в том, что при оплате интернет-заказа картами БВР должны начислять не 3%, а 5% баллами Сильпо.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 15:43
unknownurl написав:
Дело в том, что при оплате интернет-заказа картами БВР должны начислять не 3%, а 5% баллами Сильпо.
Ну так это с сегодняшнего дня, а покупка была пару дней назад. Или и раньше было 5%? Чего-то я запутался.
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