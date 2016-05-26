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Банк Восток
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Додано: Сер 11 сер, 2021 14:55
Flamingo написав:
Коллеги, а подскажите пожалуйста как платить БВРом в сильпо чтобы получить 5% бонусами. Я на прошлой неделе сделал заказ с самовывозом и оплатой на сайте. Так сначало проверило карту (лук ап на 0 грн.), а потом когда забирал провели оплату - так по этой покупке вообще бобер никаких баллов не начислил. Только сильпо 1% от суммы + колесо + инд.предложения.
Странно, я по той же схеме делал заказ на свой акк Сильпо, только карту проверял не свою, а своей жены. Ею же и рассчитался. Сильпо налила по 10000+3% мне, и 10000+1% жене.
Востаннє редагувалось Фантом
в Сер 11 сер, 2021 14:57, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 11 сер, 2021 14:55
Flamingo написав:
Коллеги, а подскажите пожалуйста как платить БВРом в сильпо чтобы получить 5% бонусами. Я на прошлой неделе сделал заказ с самовывозом и оплатой на сайте. Так сначало проверило карту (лук ап на 0 грн.), а потом когда забирал провели оплату - так по этой покупке вообще бобер никаких баллов не начислил. Только сильпо 1% от суммы + колесо + инд.предложения.
Посмотрите на эту транзакцию в приложении БВР
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Додано: Сер 11 сер, 2021 15:10
Фантом написав: Flamingo написав:
Коллеги, а подскажите пожалуйста как платить БВРом в сильпо чтобы получить 5% бонусами. Я на прошлой неделе сделал заказ с самовывозом и оплатой на сайте. Так сначало проверило карту (лук ап на 0 грн.), а потом когда забирал провели оплату - так по этой покупке вообще бобер никаких баллов не начислил. Только сильпо 1% от суммы + колесо + инд.предложения.
Странно, я по той же схеме делал заказ на свой акк Сильпо, только карту проверял не свою, а своей жены. Ею же и рассчитался. Сильпо налила по 10000+3% мне, и 10000+1% жене.
Дело в том, что при оплате интернет-заказа картами БВР должны начислять не 3%, а 5% баллами Сильпо.
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unknownurl
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Додано: Сер 11 сер, 2021 15:43
unknownurl написав:
Дело в том, что при оплате интернет-заказа картами БВР должны начислять не 3%, а 5% баллами Сильпо.
Ну так это с сегодняшнего дня, а покупка была пару дней назад. Или и раньше было 5%? Чего-то я запутался.
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Фантом
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Додано: Сер 11 сер, 2021 16:24
Фантом написав: unknownurl написав:
Дело в том, что при оплате интернет-заказа картами БВР должны начислять не 3%, а 5% баллами Сильпо.
Ну так это с сегодняшнего дня, а покупка была пару дней назад. Или и раньше было 5%? Чего-то я запутался.
Было и раньше. По крайней мере в рекламе на прошлой неделе писалось что дают 5% при оплате покупки на сайте картой БВР
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Flamingo
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Додано: Сер 11 сер, 2021 16:28
знатоки самовывозов в сильпо подскажите, самовывоз можно приложенькой оплатить на кассе?
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omb
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Додано: Сер 11 сер, 2021 16:30
omb написав:
знатоки самовывозов в сильпо подскажите, самовывоз можно приложенькой оплатить на кассе?
Да
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vollena71
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Додано: Сер 11 сер, 2021 16:34
Вкладчик1234 написав: Flamingo написав:
Коллеги, а подскажите пожалуйста как платить БВРом в сильпо чтобы получить 5% бонусами. Я на прошлой неделе сделал заказ с самовывозом и оплатой на сайте. Так сначало проверило карту (лук ап на 0 грн.), а потом когда забирал провели оплату - так по этой покупке вообще бобер никаких баллов не начислил. Только сильпо 1% от суммы + колесо + инд.предложения.
Посмотрите на эту транзакцию в приложении БВР
Посмотрел. Запутался совсем. Но 5% не выходит. Значит в приложухе Сильпо по покупке на 284,75 указано что начислено баллов 739 в т.ч. 340 инд.предл. за покупку товаров на определенную сумму +5+100+10 колесо +284 как 1% от сильпо.
В приложухе БВР горит 1139 баллов без разбивки. Но это меньше 5% по любому. Похоже как к 739 баллам из приложухи сильпа просто добавили 400 балов хз за что
Что-то не ладится у мну любов с БВР
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Flamingo
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Додано: Сер 11 сер, 2021 17:17
Flamingo, насколько я понял, БВР просто домазывает 4% "от себя", их и показывает.
А в приложении сильпа видно остальное 1% "базовый" + пропозиции
А сумму "5% + пропозиции" целиком по сути не видно нигде, её надо собирать самому по разным приложениям
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 11 сер, 2021 17:25
Вкладчик1234 написав:Flamingo,
насколько я понял, БВР просто домазывает 4% "от себя", их и показывает.
А в приложении сильпа видно остальное 1% "базовый" + пропозиции
А сумму "5% + пропозиции" целиком по сути не видно нигде, её надо собирать самому по разным приложениям
Написал в поддержку. Попросил расшифровать. Посмотрю что получится
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Flamingo
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