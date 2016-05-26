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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:55

  Flamingo написав:Коллеги, а подскажите пожалуйста как платить БВРом в сильпо чтобы получить 5% бонусами. Я на прошлой неделе сделал заказ с самовывозом и оплатой на сайте. Так сначало проверило карту (лук ап на 0 грн.), а потом когда забирал провели оплату - так по этой покупке вообще бобер никаких баллов не начислил. Только сильпо 1% от суммы + колесо + инд.предложения.

Странно, я по той же схеме делал заказ на свой акк Сильпо, только карту проверял не свою, а своей жены. Ею же и рассчитался. Сильпо налила по 10000+3% мне, и 10000+1% жене.
Востаннє редагувалось Фантом в Сер 11 сер, 2021 14:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 14:55

  Flamingo написав:Коллеги, а подскажите пожалуйста как платить БВРом в сильпо чтобы получить 5% бонусами. Я на прошлой неделе сделал заказ с самовывозом и оплатой на сайте. Так сначало проверило карту (лук ап на 0 грн.), а потом когда забирал провели оплату - так по этой покупке вообще бобер никаких баллов не начислил. Только сильпо 1% от суммы + колесо + инд.предложения.

Посмотрите на эту транзакцию в приложении БВР
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:10

Re: Банк Восток

Фантом написав:
  Flamingo написав:Коллеги, а подскажите пожалуйста как платить БВРом в сильпо чтобы получить 5% бонусами. Я на прошлой неделе сделал заказ с самовывозом и оплатой на сайте. Так сначало проверило карту (лук ап на 0 грн.), а потом когда забирал провели оплату - так по этой покупке вообще бобер никаких баллов не начислил. Только сильпо 1% от суммы + колесо + инд.предложения.

Странно, я по той же схеме делал заказ на свой акк Сильпо, только карту проверял не свою, а своей жены. Ею же и рассчитался. Сильпо налила по 10000+3% мне, и 10000+1% жене.
Дело в том, что при оплате интернет-заказа картами БВР должны начислять не 3%, а 5% баллами Сильпо.
unknownurl
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 15:43

  unknownurl написав:Дело в том, что при оплате интернет-заказа картами БВР должны начислять не 3%, а 5% баллами Сильпо.

Ну так это с сегодняшнего дня, а покупка была пару дней назад. Или и раньше было 5%? Чего-то я запутался.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:24

  Фантом написав:
  unknownurl написав:Дело в том, что при оплате интернет-заказа картами БВР должны начислять не 3%, а 5% баллами Сильпо.

Ну так это с сегодняшнего дня, а покупка была пару дней назад. Или и раньше было 5%? Чего-то я запутался.

Было и раньше. По крайней мере в рекламе на прошлой неделе писалось что дают 5% при оплате покупки на сайте картой БВР
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:28

знатоки самовывозов в сильпо подскажите, самовывоз можно приложенькой оплатить на кассе?
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:30

  omb написав:знатоки самовывозов в сильпо подскажите, самовывоз можно приложенькой оплатить на кассе?

Да
vollena71
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 16:34

  Вкладчик1234 написав:
  Flamingo написав:Коллеги, а подскажите пожалуйста как платить БВРом в сильпо чтобы получить 5% бонусами. Я на прошлой неделе сделал заказ с самовывозом и оплатой на сайте. Так сначало проверило карту (лук ап на 0 грн.), а потом когда забирал провели оплату - так по этой покупке вообще бобер никаких баллов не начислил. Только сильпо 1% от суммы + колесо + инд.предложения.

Посмотрите на эту транзакцию в приложении БВР

Посмотрел. Запутался совсем. Но 5% не выходит. Значит в приложухе Сильпо по покупке на 284,75 указано что начислено баллов 739 в т.ч. 340 инд.предл. за покупку товаров на определенную сумму +5+100+10 колесо +284 как 1% от сильпо.
В приложухе БВР горит 1139 баллов без разбивки. Но это меньше 5% по любому. Похоже как к 739 баллам из приложухи сильпа просто добавили 400 балов хз за что :(
Что-то не ладится у мну любов с БВР :(
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:17

Flamingo, насколько я понял, БВР просто домазывает 4% "от себя", их и показывает.
А в приложении сильпа видно остальное 1% "базовый" + пропозиции

А сумму "5% + пропозиции" целиком по сути не видно нигде, её надо собирать самому по разным приложениям
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 17:25

  Вкладчик1234 написав:Flamingo, насколько я понял, БВР просто домазывает 4% "от себя", их и показывает.
А в приложении сильпа видно остальное 1% "базовый" + пропозиции

А сумму "5% + пропозиции" целиком по сути не видно нигде, её надо собирать самому по разным приложениям

Написал в поддержку. Попросил расшифровать. Посмотрю что получится
Flamingo
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Вкладчик1234

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