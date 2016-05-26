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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:28

  vollena71 написав:
  omb написав:знатоки самовывозов в сильпо подскажите, самовывоз можно приложенькой оплатить на кассе?

Да

У меня был такой случай, что продавец не видела приложение в способах оплаты, но потом что-то там сделала, и я расплатился приложением. Но вот бонус за заказ на сайте мне так и не начислили за эту покупку. Это было не в эту кампанию, а раньше. Я потом пробовал вникнуть в условия, потому что может быть там за самовывоз бонусы тогда вообще не раздавали, а только за "настоящую" доставку. Но к однозначному выводу не пришёл.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:03

  omb написав:Flamingo о жесть, интересно, а как они их активируют, если доставка будет :shock:

А что мешает просто купить сертификаты на сайте в электронном виде и никуда не ходить? :)
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:12

  посетитель написав:
  omb написав:Flamingo о жесть, интересно, а как они их активируют, если доставка будет :shock:

А что мешает просто купить сертификаты на сайте в электронном виде и никуда не ходить? :)

Может мешает то что за такую покупку не дадут 10000 бонусов? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:18

  Flamingo написав:
  посетитель написав:
  omb написав:Flamingo о жесть, интересно, а как они их активируют, если доставка будет :shock:

А что мешает просто купить сертификаты на сайте в электронном виде и никуда не ходить? :)

Может мешает то что за такую покупку не дадут 10000 бонусов? ;)
чейто? Только что попробовал как написано.Зашел на сайт, выбрал товар(сертификат).Оплатить ещё надо, но пока не оплачивал.А так всё как указано в условиях.

Правда сертификаты эти таки придется я так понимаю в магазин всё-таки идти забирать.Но то такое.Все равно можно ими только отделаться.Или я что-то не так понял?
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:23

Ну так вы определитесь - покупка сертификатов в электронном виде или физических? Физические я покупал на сайте с самовывовзом и оплатой на кассе и там же забирал - в итоге 10000 бонусов получил. А в электронном виде и чтобы не ходить? Не, не видел? ;)
Flamingo
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Повідомлень: 6727
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Подякували: 1825 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:38

  Flamingo написав:Ну так вы определитесь - покупка сертификатов в электронном виде или физических? Физические я покупал на сайте с самовывовзом и оплатой на кассе и там же забирал - в итоге 10000 бонусов получил. А в электронном виде и чтобы не ходить? Не, не видел? ;)

Виноват, погорячился :) Хотел отделаться вообще без выхода на позиции )) Но так тоже нормально.
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