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Банк Восток

Банк Восток
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 56575859

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Восток 2.8 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
39%
52
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
8%
11
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
11%
15
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
18%
24
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
23%
30
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 18:28

  vollena71 написав:
  omb написав:знатоки самовывозов в сильпо подскажите, самовывоз можно приложенькой оплатить на кассе?

Да

У меня был такой случай, что продавец не видела приложение в способах оплаты, но потом что-то там сделала, и я расплатился приложением. Но вот бонус за заказ на сайте мне так и не начислили за эту покупку. Это было не в эту кампанию, а раньше. Я потом пробовал вникнуть в условия, потому что может быть там за самовывоз бонусы тогда вообще не раздавали, а только за "настоящую" доставку. Но к однозначному выводу не пришёл.
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:03

  omb написав:Flamingo о жесть, интересно, а как они их активируют, если доставка будет :shock:

А что мешает просто купить сертификаты на сайте в электронном виде и никуда не ходить? :)
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:12

  посетитель написав:
  omb написав:Flamingo о жесть, интересно, а как они их активируют, если доставка будет :shock:

А что мешает просто купить сертификаты на сайте в электронном виде и никуда не ходить? :)

Может мешает то что за такую покупку не дадут 10000 бонусов? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:18

  Flamingo написав:
  посетитель написав:
  omb написав:Flamingo о жесть, интересно, а как они их активируют, если доставка будет :shock:

А что мешает просто купить сертификаты на сайте в электронном виде и никуда не ходить? :)

Может мешает то что за такую покупку не дадут 10000 бонусов? ;)
чейто? Только что попробовал как написано.Зашел на сайт, выбрал товар(сертификат).Оплатить ещё надо, но пока не оплачивал.А так всё как указано в условиях.

Правда сертификаты эти таки придется я так понимаю в магазин всё-таки идти забирать.Но то такое.Все равно можно ими только отделаться.Или я что-то не так понял?
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:23

Ну так вы определитесь - покупка сертификатов в электронном виде или физических? Физические я покупал на сайте с самовывовзом и оплатой на кассе и там же забирал - в итоге 10000 бонусов получил. А в электронном виде и чтобы не ходить? Не, не видел? ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 11 сер, 2021 19:38

  Flamingo написав:Ну так вы определитесь - покупка сертификатов в электронном виде или физических? Физические я покупал на сайте с самовывовзом и оплатой на кассе и там же забирал - в итоге 10000 бонусов получил. А в электронном виде и чтобы не ходить? Не, не видел? ;)

Виноват, погорячился :) Хотел отделаться вообще без выхода на позиции )) Но так тоже нормально.
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 14:58

Для получения 10000 бонусов за онлайн заказ важно, чтобы сумма заказа была от 1250 грн. , а оплатить картой можно меньше 1250 грн. используя уже имеющиеся подарочные сертификаты?
velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 сер, 2021 15:43

  velvet написав:Для получения 10000 бонусов за онлайн заказ важно, чтобы сумма заказа была от 1250 грн. , а оплатить картой можно меньше 1250 грн. используя уже имеющиеся подарочные сертификаты?

Думаю нет. Это по ходу акция не столько сильпа (хотя понятно что не без него все освячивается) сколько мастера. Поэтому имхо важным моментом является именно списание 1250 грн. минимум с любого мастера. Иначе можно было бы покругу покупать серты на 1250 + реченьку и при этом платить на 1250 предыдущими сертами плюс гривну с карты. Думаю такой хАккей не прокатит
Flamingo
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