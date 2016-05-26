Додано: Сер 11 сер, 2021 18:28

vollena71 написав: omb написав: знатоки самовывозов в сильпо подскажите, самовывоз можно приложенькой оплатить на кассе? знатоки самовывозов в сильпо подскажите, самовывоз можно приложенькой оплатить на кассе?

Да Да

У меня был такой случай, что продавец не видела приложение в способах оплаты, но потом что-то там сделала, и я расплатился приложением. Но вот бонус за заказ на сайте мне так и не начислили за эту покупку. Это было не в эту кампанию, а раньше. Я потом пробовал вникнуть в условия, потому что может быть там за самовывоз бонусы тогда вообще не раздавали, а только за "настоящую" доставку. Но к однозначному выводу не пришёл.